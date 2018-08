Blogerka Luna Đogani koja je u rijalitiju "Zadruga" uplovila u vezu sa oženjenim Slobom Radanovićem saslušana je u policiji, zbog, kako se navodi fizičkog nasilja nad pevačem koje se dogodilo u junu.

Blogerka se oglasila posle saslušanja u policiji.



"Sve je okej. Neko od gledalaca me je prijavio za nešto još iz "Zadruge". Morala sam da odem i da dam izjavu, to je to. Niti me hapse, niti ću u zatvor", rekla je Đoganijeva.

