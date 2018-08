ZORICA MARKOVIĆ ULAZI U "ZADRUGU 2": Đurišićka bi u rijalitiju bila nameštaj!

Zorica Marković dobila je ponudu za učešće u drugoj sezoni "Zadruge". Kako stvari zasad stoje, pevačica će ugovor potpisati do septembra, a dotad smišlja paklene planove.

Da joj je dobro u životu, potvrđuje njen ugostiteljski biznis koji je pokrenula kupovinom jednog tradicionalnog restorana u centru Beograda. U njemu je i dočekala ekipu Kurira pa smo porazgovarali u prijatnom ambijentu.



Priča se da ulaziš u "Zadrugu 2".

- Taj rijaliti je trenutno najbolji u svetu. Jesmo pričali i uskoro ću doneti odluku. Zašto da ne? Od mog ulaska zavisi ko sve ulazi, ha-ha.

Koga bi volela da vidiš?

- Sve one najgore. Zna se ko su stalni, a možda i neke nove koji su, kao, opasni. Oni uđu sa stavom "Sad ćemo mi da se naje.emo majke". Svi glume da su opasni.



Kako ti se čine potencijalni zadrugari?

- Lazukića ne poznajem. Bez Lepog Miće zaista bi bila velika praznina jer dosta doprinosi, kao i Saška Karan.



S kim bi mogla da napraviš dobar šou?

- S Nadom Topčagić i Verom Matović. Kad bi Nada ušla, narod bi plakao od nas dve. Hiljadu puta smo nastupale, znamo se privatno, znam sve njene fore i fazone, strahove, simpatično je spontana i beskrajno duhovita. Ma, dobar čovek. Ne bi mogla da miruje, bila bi kao u čudu, sva izgubljena, a to bi mi davalo materijala.

A Snežana Đurišić i Ana Bekuta?

- Snežana bi bila tamo deo nameštaja. Voli da stalno pametuje, kad se onako ukroti i uozbilji. Samo bi ćutala, daj bože i da progovori nešto, a ne samo da tutamuti. Ona bi za celu sezonu progovorila možda 20 rečenica. Sa druge strane, Bekuta bi bila druga priča. Dosta je komunikativnija, ima mnogo toga da kaže i pokaže.



Ima li mesta u klanu i za Kristijana Golubovića?

- Kiki je top. On, Nada i ja bismo postali klan i pravili bismo haos. To su face koje su neposredne. Ne interesuje me šta ko u životu radi, gledam kakvi su prema meni. Svakako bi bio aktivan.



Hoće li ulazak Ljube Pantović, Aleksandre Subotić i Aleksandra Čabarkape opet izazvati haos i interesovanje?

- Ta priča je već ispričana milijardu puta i ne zanima me. Kao igrači rijalitija su jako interesantni. Ljuba i ja smo imale nesuglasice na Farmi i sve smo to rešile. Aleksandra je vrlo vešto sve naučila i ima dobro iskustvo.



Neki kažu da si propala pevačica koja traži popularnost preko rijalitija?

- Isto mi je kad mi neko kaže da sam kraljica, budala ili propala pevačica zato što znam ko sam i šta sam. Najlakše je nekome reći: "Puši ku.ac, ološu", vrte se iste rečenice. Kad nema formirane priče, kao što je u "Zadruzi" bila crna trojka, onda bude nekih drugih igara. Naučila sam se da povučem ručnu, što ne znači da mi ne treba tri sekunde da puknem. Volim ljude, ali smeta mi kad me kurta i murta pljuju.

Zbog čega ostavljaš jak utisak u rijalitiju?

- Ko god da je glup ili se pravi pametan, zna da imam svoj stav. To nije dobro u ovoj zemlji, a za mene je jedina ispravna stvar. Da sam ime i prezime, jesam! Ulagala sam ceo život, koji se tako zove. Ne mora niko da me voli, ali ne može da mi ospori to što se tako zovem. Za sve njih sam institucija, ljutio se neko ili ne.



Da li si se dobro unovčila u rijalitijima?

- U "Velikom bratu" su mi, brate, sami neke pare poklonili, da sam sve pitala šta ovi plaćaju. "Farma" mi se dopala jer sam odrasla u takvom ambijentu i bilo mi je top da se odmorim od telefona, ne znajući šta me čeka. Dovoljno je bilo plaćeno, s tim što mi je Pink pomogao kad sam stvarala karijeru, kao i mnogim pevačima.





Rame za plakanje

Kija je mnogo propatila Zašto si za Kijinu pesmu rekla da je tra-la-la, a drugarice ste?

- Nisam znala nikog od njih troje, osim što sam Slobu videla dva puta u životu. Tamo sam ušla na već njihovu formiranu priču. I da je obrnuta situacija, da je Luna na njenom mestu ili neka Dobrila, imam pravo na svoje mišljenje. Kija je toliko propatila, onako mala mi drhti i hoće da padne u nesvest. Držala sam i Lunu kad joj je bilo teško. Ljudi, pa to su deca! Stvarno ne mogu drugačije. Kiji hvala, bila sam joj prijatelj.

