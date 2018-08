STRALETA OBJAVILA SVOJ CENOVNIK: Seksi snimak, fotka zadnjice, 12 sati sa njom... Sve je na izvolte, a evo KOLIKO KOŠTA!

Sandra Meduza je pre dve godine kada je bila u jeku popularnosti, javnosti pružila uvid u njen cenovnik i pokazala se kao tvrd pregovarač.

Na pitanje šta sve ljudi rade da bi došli do nje i kakve usluge traže, Sandra je dala očekivani odgovor, a to je da joj najviše nude novac za seks.

"Neki nude od 200 do 500 evra, i to su uglavnom naši ljudi. Bilo je i nekoliko stranaca koji su mi ponudili hiljadu do dve evra, ali ja ne pristajem na takve ponude", rekla je starleta.

foto: Filip Plavčić

Ona ima utvrđene tarife za mnoge svoje usluge, a evo u kom se opsegu kreću cene:

"U slučaju da želite neku njenu seksi fotku izdvojite 100 evra. Ukoliko vam je to puno ona bi mogla da vam ponudi kratki snimak u donjem vešu koji košta duplo manje."

Što se dopisivanja putem poruka tiče u Sandrinom cenovniku je jasno: "Ko uplati kredit taj će moći da se dopisuje", a pored toga je i uslov da Sandra ima slobodnog vremena, koje bi izdvojila za vas.

foto: Printscreen/Instagram

Ako želite da je izvedete na večeru, koju vi platite, izdvojite jednu zelenu.

Njena zadnjica kao reklama košta 300 evra, dok onaj ko želi da je iznajmi na 12 sati treba da spremi 450 evra, ali ne bi trebalo previše da se nada jer seksa ne bi bilo. Za tu cenu dobijate pogled na nju i naravno razgovore koje Sandra Meduza može da vam ponudi.

Kurir.rs/Espreso, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir

Autor: Kurir