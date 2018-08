KIJA KOCKAR I SLOBA RADANOVIĆ PONOVO ZAJEDNO: Bivši supružnici su dobili ponudu koja se ne odbija!

Sloba Radanović i Kija Kockar dobili su ponudu koja se ne odbija kada je visina honorara u pitanju pod uslovom da u nekoliko gradova SAD pevaju zajedno na bini.

Naime, bivše učesnike "Zadruge" u skorijoj budućnosti čekaju zajednički nastupi, ali i turneja. Budući da su menadžeri brojnih klubova zainteresovani da u isto vreme angažuju bivše bračne partnere, njihov menadžer radi na tome da do toga i dođe, i to na obostranu korist.

"Kijin i Slobin menadžer Goran dobija pozive od mnogih klubova u dijaspori da bivši supružnici zajedno nastupaju i za to nude velike novce. Oni misle da će ovim pevačkim spojem pobediti konkurenciju i da će svi pohrliti ne samo da ih čuju, već i da vide kako se privatno slažu u pauzama. Zapravo se rijaliti nastavlja samo uživo. Kako njih dvoje imaju istog menadžera Gorana, njemu se ova ideja sviđa i radi na tome da to dogovori i istovremeno priprema teren kod Kije i Slobe kako bi na to pristali. Nedavno su dobili ponudu da Sloba i Kija na jesen idu na američku turneju, što se posebno dopalo menadžeru nekadašnjih supružnika, a sva je prilika da će to i biti. On smatra da su oboje vrlo profesionalni i da im neće biti problem da podele zajedno scenu zarad poslovnih interesa", otkriva jedan od saradnika Kijinog i Slobinog menadžera.

On dodaje i to da će pevač i njegova bivša supruga, koja je postala pevačica, moći da odluče na koji način će nastupati, a nude im se i odvojene sobe u hotelu.

"Na kraju krajeva, ako im bude bilo teško da zajedno pevaju, moći će da pevaju svoje blokove odvojeno, jedan, pa drugi, a pre i posle nastupa nisu dužni da provode vreme zajedno. Menadžeri diskoteka u dijaspori, gde se rijaliti i te kako gledao zbog njih, svesni su da će prvi zajednički nastup bivših supružnika izazvati veliko interesovanje. Sa druge strane, suma koja im se nudi je jednaka onoj koju bi zaradili kad bi svakodnevno mesec dana pevali po Srbiji, a ta turneja će obuhvatiti tek nekoliko nastupa", objasnio nam je izvor.

Goran Lečić, menadžer Slobe Radanovića i Kije Kockar je ova saznanja potvrdio.

"Istina je da su mnogi zainteresovani da dovedu Slobu i Kiju u svoj klub, ali još nismo precizirali. Sve je u fazi pregovora, a kada bude bilo nešto konkretno obavestićemo javnost. Siguran sam da Kija i Sloba neće imati problem da nastupaju zajedno, oboje su veliki profesionalci", kaže on.

