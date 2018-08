SRETALA SAM SE SA BROJNIM PREDRASUDAMA: Dea Đurđević iskreno o vezi sa 20 godina starijim dečkom, udaji, ali i karijeri!

Dea Đurđević otkriva da li će uskoro stati na ludi kamen, šta joj kažu prolaznici, ali i kada ustaje kako bi u 6.45 časova bila u etru.

- Nisam i mislim da nikada neću, ali prosto, šta ću, tako je. Kad god da legnem, isto se teško budim. Ja sam tip koji voli da spava, ali nije mi teško kada znam da radim ono što volim. Inače se budim u 5 ujutru.

Da li ti se dešavalo da iz noćnog provoda dođeš u emisiju?

- To više ne može, previše je teško. Moj noćni život sada traje do 23 časa, idem kući kada svi izlaze. Više sam u fazonu ručka i šetnje, sa 27 godina ti krene taj penzionerski život. To je sve cena posla.

Jutarnji program najviše gleda starija populacija, da li ti prilaze i šta kažu kada te vide?

- Živim kao sav normalan svet, idem na pijacu po mamu jer vikendom spavam do podne, idem do prodavnice i šetam. Obično mi kažu: "Ti si baš niska i kao devojčica si" jer tada nosim farmerke i majicu. Često me pitaju i zašto nekoga nešto nisam pitala, sugerišu goste...

Veruju li ljudi plavušama?

- Mnogo je lakše u životu biti slatka mala plavuša, to ti daje prolaz i još ako vide da si pametna, na konju si. Sretala sam se sa predrasudama kada kažem da sam završila političke nauke i imam master iz bezbednosti.

Ko te najčešće pita kada ćeš da se udaš?

- To me pitaju samo novinari, kod mene sve dolazi spontano i onda sve to ide polako. Nama je trenutno sjajno i ne opterećujemo se.

Gledamo ga ozbiljnog, kakav je Mladen privatno?

- Uvek je nasmejan, mnogo više od mene. Ako sam umorna, on me razveseli. Ljudi ga viđaju ozbiljnog, ali ne možeš se smejati ispred leša.

Šta je bitno u odnosu dvoje ljudi ljubav, seks, poverenje...?

- Broj jedan poverenje, pa poštovanje. Preduslov je ljubav i onda sve ostalo. Sve je drugačije kada postoje ove tri stavke i seks je tada drugačiji.

Da li ti je nekada bilo sumnjivo kada Mladen ustane usred noći da ide na teren?

- Ne, zato što crna hronika uvek bude na portalima i na televiziji. Kod nas nema ljubomore. Ja se najviše šalim na tu temu, pa svi kažu “vidi ovu”. Da je ima, ne bismo mogli da funkcionišemo jer radimo u mešovitom kolektivu i s istim ljudima.

Da li išla sa Mladenom na uviđaj?

- Mogla bih, mada on neće da me izlaže stresnim situacijama i tu smo se super uklopili, sarađujemo sjajno i na poslovnom planu.

