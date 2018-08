KIJA I SLOBA ZAJEDNO PREKO BARE! RADANOVIĆ POTVRDIO SVE: Tačno je, ali mi se NIŠTA NE PITAMO!

Velika je verovatnoća da će bivši supružnici Kristina Kija Kockar i Slobodan Radanović zapevati zajedno u Americi! Osim prijateljskog, dobijaju priliku da porade i na poslovnom odnosu, nakon izlaska iz rijalitija i kraha braka.

"Ima ponuda, ali to rešava naš menadžer. Ljudi nas zovu sa svih strana, ali nasupe prepuštam menadžeru. Sad sam fokusirana na već zakazane nastupe i na snimanje moje nove pesme. Ukoliko dođe do turneje po Americi i Kanadi, verujem da će to biti spektakl", izjavila je Kija tim povodom, a Sloba joj se praktično nadovezao na izjavu.

"Tačno je da se pregovara o toj američkoj turneji, ali tu se najviše pita naš menadžer, on to treba da pogodi sa njima. Ako dođe do toga, biće super. Biće to pravi spektakl za one koji su nas pratili sve vreme. I drago mi je ako dođe do toga, jer dobijam mnogo poruka iz Amerike kada ću tamo. Drago mi je ako bismo mogli da ispoštujemo i te ljude preko okeana, a koji su nas pratili sve vreme", rekao je on.

Kako neretko savetuje bivšu suprugu po pitanju njihove sada zajedničke karijere, evo da li bi Sloba zapravo voleo da udruže glasove i nađu se zajedno na sceni.

"Ja sam fokusiran na to da nađem dobru pesmu i da poradim na tom delu svoje karijere, a za ostalo se pita menadžer", izjavio je kratko on.

