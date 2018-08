MILAN STANKOVIĆ ULAZI U RIJALITI, ALI SAMO POD OVIM USLOVOM: Folk pevač otkrio šta je sve potrebno da bi ga namamili pred kamere! (FOTO)

U jeku priprema za nove rijaliti sezone oglasio se i popularni folk pevač Milan Stanković i otkrio pod kojim uslovima bi ušao u takmičenje.

"Ne mogu ništa da odajem, ali bih prihvatio da uđem u rijaliti ako bi se ispunili određeni uslovi", rekao je Milan Stanković.

Dok gledam na šta su sve ljudi spremni A post shared by MILAN STANKOVIC (@milanstankovic) on Aug 15, 2018 at 10:55am PDT

"Vremensko ograničenje je jedan od uslova, pošto ne bih mogao da budem u rijalitiju do kraja", kaže Stanković.

Milan je od onih pevača koji dosta ulažu u svoje spotove u kojima često i glumi, a mnogi su očekivali da će krenuti tim putem, ali je on uplovio u pevačke vode.

"Razmišljao sam o glumi, svi su očekivali to. Od osme godine pa do srednje škole sam se bavio glumom i recitovanjem. To mi je nekako dalo više na nekom šarmu. Ne znam kakav sam glumac, to ne mogu da procenim, ali dalo mi je na toj nekoj slobodi na sceni i šarmu i znam da sam zbog toga dobijao dobre ocene i izvlačio se u školi iz raznih situacija", priča Milan, a na pitanje da li bi glumio u nekoj domaćoj seriji kaže:

Dobro jutro! ✌🏼 A post shared by MILAN STANKOVIC (@milanstankovic) on Jul 30, 2018 at 3:52am PDT

"Možda, ne znam koliko to traje i kako bi se uklopili i kad treba da se ustane, to mi je presudno".

Nije tajna da Milan često dobija plišane igračke od svojih obožavetljki, a šta radi s njima?

"Imam jedno desetak punih džakova u svom podrumu sa svim i svačim. Svaki put dođe devojčica na kojoj piše "Trans" i mafinima na kojima piše tekst. Znaju da volim rafaelo pa mi naprave kuglice od rafaela, stalno izmisle neke dekoracije, ideje, igračke, pisma", kaže Milan i dodaje da ga je poklon koji je nedavno dobio veoma iznenadio.

🌐 A post shared by MILAN STANKOVIC (@milanstankovic) on Jul 22, 2018 at 1:55pm PDT

"Dobio sam nedavno od obožavateljke mobilni telefon da bi se samo njoj javio, ali to nisam prihvatio i to ne mogu da radim", kaže Milan i dodaje:

"Mene ti pokloni ne usrećuju, koliko me usrećuje da su oni bili tu i onda kada nije bilo lako i lepo i da me prate i podržavaju ono što ja radim i stvaram. Meni je to sasvim to dovoljno, ne trebaju mi nikakvi pokloni".

Milan je napravio veliki uspeh poslednjim singlom “Trans” koji će imati nastavak.

Straight out the jungle 🌴 A post shared by MILAN STANKOVIC (@milanstankovic) on Jun 8, 2018 at 10:02pm PDT

"Zadovoljan zato što se ponovila istorija “Ega”. Ono što je bitno su ljudi koji su iznenađeni i oduševljeni jer sam uspeo ponovo sebe da izmislim i pobedim starog sebe. Ovo je tek početak, nastavak trilogije će biti uskoro" kaže Milan i dodaje:

"Nemam zadršku što se tiče novih stvari. Kad me ljudi pitaju šta je ono što najviše voliš, moj odgovor je: “Novo, samo da je novo.” Kad te to inspiriše, onda imaš i dovoljno hrabrosti, uložim sve što sam zaradio i sve što ide uz to. Ovoga puta je to bilo dobro, ja volim da ponovo sebe izmislim i da se nešto drugačije desi i uživam u tome. Pogotovo na sceni, scena je mesto na kom mogu da budem sve što poželim, od malih nogu sam na sceni, svi su mislili da ću da budem glumac zbog tih promena uloga, ali evo mogu i ovako da se izrazim".

😁 A post shared by MILAN STANKOVIC (@milanstankovic) on Mar 7, 2018 at 1:16pm PST

Kurir.rs/ Blic / Foto: Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir