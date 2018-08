TEODORA NIJE ĆERKA ZAROBLJENIKA RUSKE MAFIJE! MAJKA I ĆERKA IZ ZADRUGE IZAŠLE U PAKAO: Muž mi je bio sav smandrljan, gadosti su se samo nizale!

Teodorin i Gocin boravak u Beloj kući "Zadruge" najteže je podneo Sead Džehverović. Otac mlade pevačice morao je svakodnevno hrabro da se suočava sa raznim pričama koje su kolale, a ticale su se njihovih života. Kako su u pitanju bile neistine, Goca je o njima progovorila te stavila na njih tačku, jednom za svagda.

"Ja kad sam došla on je bio sav smandrljan, što bih ja rekla, a on je onda punih očiju suza prosto zaplakao i rekao: 'Ti ne znaš šta sam ja ovde preživeo'. Rekla sam mu: 'Šta god da si preživeo, znaš da sam ja bila unutra, žuta štampa je pisala pa je pisala..." govorila je Goca.

Evo sa čime je sve morao da se suočava.

"Prvo ono što je bilo za Teodoru, da Teodora nije njegova. Pa da je on u zatvoru, da ga je ruska mafija zatvorila, da sam bila prostitutka, da sam za autobusku kartu spavala, da sam pila, pa neka slika tamo gde sam pijana a ja prvo ne pušim i ne pijem i to sam baš antiprotivna što se tiče alkohola, a što se tiče cigareta ja sam htela u 'Zadruzi' da ih pobijem tamo. Ne donesu im cigare, a oni su zavisni od cigareta... tako da imali smo veliki problem sa pušačima. Jednostavno, to ga je sve doticalo", istakla je ona.

Kao što je činio za vreme njihovog boravka u rijalitiju, on ni danas ne daje intervjue, niti se pojavljuje u javnosti.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir