KIJA U CRNOJ GORI, KORAĆEVA U FRANCUSKOJ, LUNA U EMIRATIMA, A MIĆA? Posle rijalitija kao sav normalan svet, letovanje plaća 300 DINARA!

Dok se mnogi njegovi cimeri baškare i uživaju na egzotičnim destinacijama, Lepi Mića nije daleko odmakao, nego uživa u Beogradu i to na gradskom bazenu.

foto: Damir Dervišagić

"Spas od vrućine Mića je našao na Tašu, a stigao je rano oko deset ujutru. Trudio se da ne privlači mnoge pažnje i kada je shvatio da ga mnogi na bazenu prepoznaju. odmah se bućnuo u vodu. Baš je u formi pošto je dosta plivao, da li je hteo da pobegne od fanova ili mu je prijalo da se rashladi, to ne znam ali bio je baš dugo u vodi. Ovde ulaz košta samo 300 dinara i ovim je pokazao da njemu ne smeta što ne uživa na nekom luksuznom mestu. Stvarno je čovek skroman, dok se Kija, Luna i svi drugi učesnici "Zadruge" hvale luksuznim putovanjima na koje idu, on nije iz te priče i izgleda da mu je draže da bude među običnim ljudima", kaže izvor i dodaje da je Lepi Mića bio sam i da je ostao do kraja radnog vremena.

"Od kada je izašao iz bazena Mića se nije pomerao se ležaljke. Prvo je dugo sa nekim pričao, ugovarao je nastupe, a oko tri posle podne je odremao dobrih sat vremena, Ostao je do kraja radnog vremena, a niko sa njim nije bio, mada je stvarno izgledao kao da mu društvo i ne treba", otkriva izvor.

foto: Privatna Arhiva

Foto: Damir Dervišagić

