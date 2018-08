PRE 14 GODINA SEVERININ PORNIĆ SA JAHTE ŠOKIRAO JE JAVNOST: Procurile su i gole slike, evo kako Seve komentariše! (FOTO+18)

Pre 14 godina eksplicitni video Severine Kojić koji je snimila sa tadašnjim partnerom Milanom Lučićem šokirao je javnost, a juče su se pojavile fotografije na kojima je poznata pevačica navodno kao od majke rođena.

Fotke su, poput porno snimka Severine Kojić, podigle mnogo prašine, a kako pevačica komentariše skandal.

foto: Printscreen

Severina se nedavno prisetila svog najtežeg životnog perioda, kada je objavljen njen porno snimak sa jahte, te istakla na koji način joj je tada podršku pružio pokojni kolega Arsen Dedić.

"Bile su neke situacije u životu kada mi je bilo baš loše, neću sad o njima, to nije ništa duhovito. Ali ima nekih situacija u životu koje su baš bile duhovite u najgorim situacijama za jednu ženu. Znate da je izašao pre sto godina onaj neki moj film, ja sam još uvek uverena da to nikad niko nije gledao! U tim situacijama ljudi uvek imaju potrebu da nekog zaštite, da mu pruže podršku, ja sam dobijala na hiljade poziva, SMS-ova, svega", prisećala se Severina, a onda otkrila šta joj je Dedić rekao u telefonskom razgovoru.

foto: Printscreen

"Nazove me Arsen Dedić i kaže: "Koleginice, čuo sam da imate neki film, ali nemate muziku, pa da se preporučim" , ispričala je Severina anegdotu

Severinu su svojevremeno u intervjuu za "24express" .

Na pitanje da li joj je pornić odmogao ili pomogao u karijeri, kaže:

foto: Printscreen

"U čemu pomogao? Da budem slavna, da budem poznata, da budem na televiziji? Znate, to ne bi ni bila afera da se radilo o nekoj nepoznatoj osobi, samo je moje ime tu aferu napravilo poznatom. Ako je uspeh nekoga baciti u blato i u duboku depresiju, ako je uspeh da vam se otkažu svi sponzorski ugovori i kada svaki smeh koji čujete mislite da je upućen vama, i kad sam morala da odustanem od onoga što sam najviše volela, i to gotovo sedam meseci, a to su koncerti, onda je pitanje što je to neuspeh? A posebno ako vam se takav neuspeh dogodi na brdovitom Balkanu. Nečijim zlom sam postala javno dobro. Smatram da sam prilično normalna osoba i kao takva ne znam kome bi ta afera išla u prilog. To je težak udarac za ženu", izjavila je Severina i dodala:

"Tokom ovih dvadeset godina koliko sam na sceni bilo je pojedinaca koji su medijski prostor koristili za lične interese. Nekima nisam bila po volji i izmišljali su laži, a neki su samo objavljivali lažne članke sa lažnim izjavama koje nikada nisam dala. Ne znam kako se zove ta vrsta novinarstva, a moj menadžer je već umoran od demantovanja" .

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Blic/Foto: Dragana Udovičić, Printscreen

Kurir

Autor: Kurir