HEJTERI SU JEDVA DOČEKALI DA ME OKRIVE: Navukla je gnev ljudi zbog veze sa oženjenim, evo šta Luna kaže o razvodu Kije i Slobe! (VIDEO, FOTO)

Blogerka Luna Đogani je u rijalitiju "Zadruga" uplovila u vezu sa oženjenim Slobom Radanovićem, koji se nakon završetka rijaltiija i razveo od Kristine Kije Kockar.

Radanović i Kija su stavili tačku na svoj brak, a bogerka je nastavila život daleko od Slobe, a sada je gostujući u emisiji uživo prokomentarisala razvod pevača i stjuardese.

"Ja sam tad bila u Dubaiju, iz frižidera iskače kako da ne saznaš. Zvali su me novinari, poruke fanovi su slali, hejteri su jedva dočekali da me okrive. Znate kakve ja poruke dobijam, to ne može normalan čovek da smisli. Ja nisam, hvala Bogu, deo te priče i nemam šta da kažem o tome, rekla je.

