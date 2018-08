BILO JE EMOTIVNO: Lunino pojavljivanje na rođendanu Slobine majke iznenadilo je sve, a sada je blogerka otkrila da li se pokajala! (VIDEO)

Luna Đogani je u "Zadruzi" je devet i po meseci intrigirala javnost zbog veze sa oženjenim Slobom Radanovićem, koji se po završetku rijalitija razveo od Kristine kije Kockar.

Veza sa pevačem je pukla, a blogerka je nastavila život dalje bez Radanovića.

" Ja nisam planirala da se zaljubim u Slobu pa sam se zaljubila, život je nepredvidiv i samo treba da budeš spreman na sve i da pametno igraš, rekla je Luna.

Blogerka se u julu pojavila na rođendanu Slobine majke, Draginje Radanović i tako iznenadila sve.

Sada je Đoganijeva gostujući u emisiji uživo otkrla zašto je otišla na rođendan i kako se osećala.



"Ja sam takav čovek, ja kad nešto obećam ja to ispunim, oni su me podržali, posebno takve ljude kao što su oni. To je bilo za kraj, ja sam ih ispoštovala bila sam na rođendanu, bilo je emotivno, ipak sam ušla u tu kuću gde je Sloba odrastao, on nije tu, ja sam s njima. Bilo mi je mnogo lepo uživala sam i mislim da bih se pokajala da nisam otišla", rekla je Đoganijeva.

