PEVAČU OPET POZLILO: Hasanu jedva spasli oko!

Poznati pevač već tri godine ima ozbiljne probleme sa zdravljem koji su se sve više pogoršavali, pa je bio prinuđen da se ponovo podvrgne hirurškoj intervenciji. Kada su ga nasilnici u aprilu 2015. brutalno pretukli, ozbiljno mu je povređno desno oko i do sada je već imao jednu neuspešnu operaciju.

- Problemima nikad kraja. Taman kad pomislim da mogu mirno da živim, desi se nešto loše što me poremeti skroz. Ipak, nadam se da je ovo poslednja operacija i da će sada biti sve u redu. Imao sam užasne probleme sa okom, stalno su mi tekle suze, bilo je nepodnošljivo. Lekari Gradske bolnice na Zvezdari su se zaista potrudili i dali sve od sebe, sad čekamo rezultate. Ovu povredu oka zaradio sam kad su me pretukli u centru Beograda ljudi koji su se predstavili kao fanovi Jelene Golubović. Njima je smetalo to što sam ja, navodno, udario Jelenu u "Parovima", a mene je sud oslobodio krivice za to. Ja sam nevin čovek i jedina žrtva u celoj toj priči - rekao nam je Dudić i dodao da se bryo oporavio od operacije i da ga očekuju novi poslovni potezi.

- Biće dosta toga novog. Ono što sada mogu da najavim jeste četvrta po redu manifestacija "Susret savremenih stvaralaštva" koji će se održati u petak u Kulturnom centru u Rakovici. O nekim drugim projektima još je rano da pričam, ali biće iznenađenja - zaključio je Hasan.

