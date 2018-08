NOVI UČESNIK ZADRUGE INTRIGIRA SEKSUALNIM AFINITETIMA: Drug Darka Lazića i opasni bajker biće FATALAN za žene! (FOTO)

Projekat koji će oboriti sve dosadašnje rekorde gledanosti, "Zadruga 2", uveliko se sprema, a učesnici ovog rijalitija polako se otkrivaju.

Dejan Stejin, bajker i prijatelj pevača Darka Lazića ući će u rijaliti koji počinje u septembru. On je otkrio da ima zanimljive seksualne afinitete, te da je s vremena na vreme i svinger.

"Ponekad, kad nam se digne raspoloženje", rekao je Dejan.

Darko Lazić, kao veliki prijatelj novog učesnika "Zadruge 2", otkrio je kako će se Stejin snaći na luksuznom imanju nadomak Beograda.

"Mislim da je "Zadruga" pravi rijaliti za njega, i da će se on snaći super tamo. Ja ću ga, naravno, podržati, mi smo drugovi već godinama, upoznali smo se preko motora. Podržavam Dejana jer je jedan dobar momak, talentovan što se tiče glume, vožnje motora i mnogo toga. Nećemo o tome za šta je još talentovan, sam će on to otkriti u "Zadruzi", rekao je Lazić u emisiji "Ekskluzivno"

