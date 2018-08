ABRONOŠA: Lepotica uhvaćena u orgijama

Ćao, društvo. Još jedna sreda je došla, a jedva sam čekala da vam pišem. Ovih dana čula sam svakakve abrove o poznatima, pa sam brže-bolje pohitala da ih prenesem vama.



Prva priča tiče se jedne popularne glumice koja je u poslednje vreme često viđena na javnim okupljanjima. Ona nije toliko poznata po ulogama koliko po svojim šemama, pa tako neretko čitamo o njenim vezama. Zvaćemo je Lepotica. Nedavno je uplovila u romansu s jednim dečkom koji je nepoznat javnosti. Njen izabranik imao je velike planove za budući zajednički život, čak je iznajmio i stan u luksuznom delu grada kako bi svojoj dragoj udovoljio u svemu. Iako nije prebogat, on se trudio da na razne načine zadrži njenu ljubav i ispunjava joj sve želje. Glumica je, međutim, malo više švrljala, a svoje avanture s drugima nekako je uspevala da sakrije. Međutim, pre neku nedelju dečko je posumnjao u njene kasne izlaske i fotke iz provoda pored „drugova“, pa je rešio da joj postavi zamku. Navodno je bio na putu, a baš u to vreme glumica je orgijala s dvojicom momaka u stanu ne sluteći šta je čeka. Kada se iznenada pojavio na vratima, Lepotica je, vidno uznemirena i šokirana, pokušala da nađe razna objašnjenja zašto su svi bili goli. Dečko joj je besno pretio da će otkriti sve u medijima ako glumica ne napusti stan koji je on iznajmio. Danima ga je moljakala da se pomire, ali je izvisila.



Druga ličnost za danas je pevačica, mlada zvezda kojoj je karijera u poslednje vreme malo zaškripala. Nju ću zvati Cica. Ona je nizala hitove, ali u jednom periodu prošla je kroz pravu agoniju kada je shvatila da je nigde nema u medijima. Uspela je da ugovori neka snimanja, ali to joj nije bilo dovoljno, pa je danima bila u bedaku što se o njoj ne piše, a onda je rešila da uzme stvar u svoje ruke. Propustila je odlazak na događaj na kojem je bila najavljena samo da bi cele noći bila kraj telefona i zivkala novinare i molila za malo prostora u medijima. Ali tu se nije zaustavila, već je nastavila da danima bude u vezi s različitim redakcijama, a kako ne bi ispalo da moli, ona je ni manje ni više zahtevala da ima svog novinara. Ličnog! Naravno da ovom njenom zahtevu niko nije hteo da izađe u susret, pa se bacila u još veći bedak. Sad smišlja šta da uradi da bi počela da se pojavljuje u novinama i na televiziji.



Čitamo se i sledeće srede.

Kurir

Autor: Kurir