SAMO U TRAVELLANDU: LETUJTE POVOLJNO U NAJBOLJIM HOTELIMA GRČKE UZ GRATIS AVIO KARTU ZA DETE DO 11,99 GOD!!!

Ako vam je za idealno leto pored proverenih destinacija bitan kvalitetan smeštaj, a takođe i dobro organzovan put, na pravom ste mestu. Turistička agencija „Travelland“ u ponudi za vas ima niz hotela smeštenih na Halkidikiju i u Olimpskoj regiji po cenama sniženim i do 57%! Sve one koji svoju porodicu žele da obradjuju idealnim odmorom očekuje još jedna hit akcija – za dete utrasta do 11,99 godina, u pratnji dve odrasle osobe AVIO karta je GRATIS!!!

Sitonija, središnje poluostrvo Halkidikija, je većini posetilaca najprivlačnija. Na ovom prostoru turistička agencija „Travelland“ ima širok izbor hotela u ponudi. Sa 5 zvezdica su veoma atraktivni luksuzni hoteli Porto Carras Sithonia i Porto Carras Meliton u Neos Marmarasu. Nalaze se na samoj plaži, veoma su udobni, luksuzni i sadrže sve pogodnosti za fantastično opuštanje. Za letovane u ovim hotelima, koji su uvek u centru zbivanja grčkog jet seta aktuelni su izvanredni popusti. Ukoliko se odlučite za letovanje hotelu Sithonia očekuje vas popust i do 57%, a u hotelu Meliton možete letovati po cenama nižim i do 50%!

Na Sitoniji možete pronaći mnogo zanimljivih i elegantnih hotela, a jedan od njih je i Cronwell Sermillia Resort 5* u mestu Pasakoudia. Smešten na peščanoj plaži, hotel u ponudi ima dva restorana, od kojih jedan ima prelep pogled na more, nekoliko barova, besplatan parking, bazen, deo za opuštanje sa bibliotekom... Sve sobe su prostrane, klimatizovane, imaju satelitsku televiziju, wi-fi, telefon, mini bar, sef i fen za kosu. Ovaj hotel je idealan za kvalitetan porodičan odmor u ,,Travellandu“ na njega možete ostvariti i do 28% popusta.

Cronwell Platamon, resort sa 5 zvezdica, smešten je u naselju Platamon, na oko 35 kilometara od mesta Katerini, u podnožju Olimpa. Hotel poseduje nekoliko restorana, bar, bar na bazenu i na plaži, nekoliko otvorenih bazena, zatvoreni bazen u okviru spa centra koji se prostire na površini od 1500 m² i pruža jedinstveno wellness iskustvo. Bazen sa toplom vodom, hidromasažna kada, sauna i prostorija za masaže samo su neki od sadržaja koji su vam na raspolaganju. U raznovrsnim restoranima u okviru odmarališta pripremaju se izvrsna jela grčke i internacionalne kuhinje a pića i egzotični kokteli se služe u baru unutar objekta i u baru na otvorenom. Odmaralište poseduje i akva park sa preko 40 vodenih atrakcija za izvrsnu zabavu svih gostiju. Rezervisanjem smeštaja u ovom hotelu možete ostvariti i do 33% popusta uz BESPLATNU avio kartu za dete do 11,99 god. u pratnji dve odrasle osobe!!!

Ušuškani kutak na Kasandri, Kalitea, može se pohvaliti još jednim od sjajnih hotela iz kategorije 5 zvezdica. Reč je o hotelu Theophano Imperial palace. Od prelepe peščane plaže udaljen je svega 50 m, a u sastavu je velikog hotelskog kompleksa zajedno sa hotelima Athos Palace i Pallini Beach. Iz inovativno i elegantno uređenih soba pruža se prelep pogled prema bašti ili Toroneos zalivu. Sa raznovrsnim sadržajima poput bazena, barova, restorana, animacija za najmlađe, punkta sa sportovima na vodi i sportskih terena, gostima omogućava idealan odmor i opuštanje. Za ovaj hotel aktuelan je popust i do 28%.

Na udaljenosti od oko 120 kilometara od Soluna smešten je mali gradić Uranopolis. Njegove prekrasne, duge, peščane plaže i kristalno čisto i toplo more predstavljaju pravu oazu mira i idealna su lokacija za sve one koji uživaju u čarolijama opuštenog odmora. Na svega par minuta vožnje od Uranopolisa nalazi se Alexandros Palace, fantastičan hotel sa 5 zvezdica. Smešten je na zelenilom bogatoj padini i poseduje privatnu plažu, wellness centar i teniski teren. Ovaj izuzetno prijatan i komforan hotel se sastoji iz soba, kao i prostranih i luksuznih apartmana od kojih većina ima pogled na more. Uz „Travellandove“ popuste i do 28%, možete priuštiti letovanje za dve odrasle osobe i jedno dete ovom hotelu po ceni već od 675€!!!

U okviru pomenutog kompleksa u Kalitei, fenomenalnu uslugu pružiće vam hoteli iz kategorije četiri zvezdice - Athos Palace i Pallini Beach. Athos Palace je smešten na dugoj peščanoj plaži, a sadržaj hotela čine glavni restoran, a la carte taverna, glavni bar, snack bar, pool bar, tropical bar, prodavnice, TV odmaralište, klub za decu, bazen na otvorenom. Sobe su klimatizovane i imaju TV, radio, frižider, sef, direktnu telefonsku liniju, fen, balkon sa pogledom na more ili poljanu. Pallini Beach takođe nudi veliki izbor sadržaja za posetioce svih uzrasta. Od smeštajnih kapaciteta gostima su na raspolaganju sobe i bungalovi koji pružaju osećaj udobnosti i spokoja. Trenutno je u Athos hotelu aktuelan popust do 23%, a u Pallini Beach do 28%.

Na oko stotinak kilometara južno od Soluna nalazi se Hanioti, poznato letovalište Kasandre. Smešten na samoj obali, u blizini gradskog parka, hotel Grand Otel sa četiri zvezdice raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži.. Sobe su opremljene radiom, telefonom, frižiderom, klima-uređajem i sve imaju balkon sa pogledom na more ili dvorište. Hotel poseduje još i servis za pranje veša, menjačnicu, rent-a-car, masažu, punkt sa sportovima na vodi, TV salu, stolove za stoni tenis..i još mnogo toga. Uz sjajan popust od 43%, u ovom hotelu dve odrasle osobe i dvoje dece mogu letovati po ceni već od 427€!!!

U ponatom letovalištu Pefkohori savršenu uslugu i opušten odmor priuštiće vam šarmantni Pelli hotel sa tri zvezdice. Iako u centru naselja, hotel uspeva da sačuva mirnu i prijatnu atmosferu u okviru kompleksa. Sve sobe su klimatizovane i sadrže direktnu telefonsku liniju, radio, mali frižider, sef i terasu. Za ovaj hote je aktuelan popust od 20%, a avio karta za dete do 11,99 god. u pratnji dve osobe je GRATIS!!!

U Haniotiju je, na oko 350m od plaže, smešten i hotel Grand Victoria 2*. Ovaj ušuškani kutak ima baštu u okviru koje se nalazi i mali bazen. Gostima su na raspolaganju ležaljke i suncobrani oko bazena. Sada je idealan trenutak da iskoristite odlične ,,Travellandove“ ponude jer letovanje u ovom hotelu sebi možete priuštiti po cenama sniženim i do 43%!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

