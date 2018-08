ODAKLE IM MARKIRANI SATOVI I AJFONI? Šako Polumenta BRUTALNO opleo po starletama! (VIDEO)

Šako Polumenta važi za jednog od popularnijih pevača na srpskoj estradi, a poznat je i po tome da nema dlake na jeziku.

S obzirom na to da se ne libi da kaže šta misli o kolegama iz javnog života, on je i ovoga puta izneo svoje mišljenje, ovoga puta na tapeti su starlete.

"Previše se daje značaja starletama, devojkama i momcima iz noćnog života. Od čega oni zarađuju, od čega markirani sat, ko će da mu kupi telefon, "Ajfon", tata da mu kupi od plate od 200-300 evra? Kako? Ja sam više puta iscenirao u mojoj kući situaciju da nemamo novca. Moja deca imaju i te kako da se obuku dobro. Ali više puta to uradim jer me interesuje ta njihova reakcija. Šta će se desiti ako ostanemo bez novca? Ja sam čovek ispred vremena, život me nije mazio, udarili su me sa svih strana, uvek sam to stoički podneo", rekao je pevač.

S obrzirom na to da je otac troje dece, Polumenta je otkrio i koliko je strog kao roditelj.

"Ja sam uvek raspoložen da sa mojom decom porazgovoram otvorenih karata i da ih posavetujem. Ja nikad ne nosim dirigentsku palicu, da im kažem "Nemoj slučajno to". Njihov izbor je njihov izbor i ja ću to ispoštovati", rekao je Šako u emisiji "Premijera".

