GOLE SLIKE SEVERINE PRODRMALE SU REGION: Još nije poznato kako su procurile, a evo 3 moguće teorije!

Fotografije na kojima je navodno gola Severina Kojić (48) zapalile su internet brznom svetlosti.

Severina se još nije oglasila, ali njen menadžer Tomislav Petrović je izjavio da je gole fotke plasirao njen bivši partner i naglasio da su preduzete sve pravne radnje da se Seve zaštiti.

Kako prenose hrvatski portali, popodnevnim satima roletne na prozorima su još bile spuštene, a iz zgrade je izašao komšija.

"Pre nekoliko dana stigla je u Zagreb. Ne znam gde su bili. Možda na letovanju. Nisam je ni video danas, ali verovatno je u stanu. Neće ona danas izaći", rekao je jedan od Severininih komšija, te dodao kako se u stanu "skrivala" i pre 14 godina, kad su u javnost procurile snimke njenog seksa sa tadašnjim parnerom Milanom Lučićem.

Ovde se skrivala i nakon pornića.

foto: Printscreen/Youtube

"Nije izlazila tad nekoliko dana. Skrivala se od pogleda javnosti", dodao je komšija.

Još uvek nije poznato kako su navodne Severinine eksplicitne fotografije procurile u javnost. Više je teorija kako je do objave fotografija na internetu moglo doći.

Kad se 2004. godine pojavio prvi video u kojem je bila snimka seksa Severine i biznismena Milana Lučića, pojavile su se brojne teorije o tomu kako je dospelo u javnost.

Jedna od najčešće spominjanih bila je ona po kojoj je snimku plasirala upravo Seve kako bi oživela svoju tada posrnulu karijeru, a i sada se razvijaju slične priče.

Nagađalo se i da je snimku u javnost pustio neko blizak vladajućoj stranci (tada Sanaderov HDZ), pa i obaveštajnim službama, kako bi se zataškala tada galopirajuća prva Sanaderova afera oko malverzacija u Brodosplitu. Mnogi su mislili da je to samo spin koji mora zataškati puno gore afere.

Hakerski napad?

Ranije u sličnim skandalima spominjali su se hakerski napadi, ali ima niz teorija. Jedna od mogućih teorija jeste da je u mobilni hrvatske “kraljice estrade” direktno provaljeno. Međutim, takav scenario je malo verovatan.

"Takav napad je, da neko stoji na nekoliko metara i kopira podatke s uređaja, moguć u teoriji i nešto teže u praksi. To nije kao u filmovima i ipak je rezervisano za nešto žešće momk", komentarisao je tako jedan it stručnjak teoriju o hakerskom napadu na Severinin mobilni. Velika je razlika i kakav mobilni koristi osoba kojoj su ukradene fotografije, video zapisi ili privatne informacije.

IT stručnjak ističe kako postoji i druga teorija, a to je varijanta da se hakuje pametan Android telefon, i to tokom presretanja mrežnog signala, kad neko surfuje internetom.

foto: Dragana Udovičić

"Moguće je da je neko napravio lažni hotspot ili pristupnu mrežu pa se spojila na njega. Takođe, moguće je da vam neko presreće podatke ako ste u kafiću spojeni na isti vi-fi - objašnjava stručnjak te dodaje kako je u pametne telefone s i0S sustavom teže provaliti i da se tu koriste druge tehnike, što je treća teorija kako su navodne Severinine fotografije mogle biti ukradene."

Pazite na Ajklaud

"Često se provaljuje u Ajklaud. To je baza podataka na internetu gde mobilni sam sprema fotografije, videozapise ili kontakte nakon što su takvi podaci stvoreni. U njih hakeri često provaljuju i provaljivali su i pre. Najbolji primer su strane zvezde i afera Fappening, kad su procurile fotografije mnogih zvezda ", kaže IT stručnjak.

Na takav način su procurile fotografije holivudske zvezde Dženifer Lavrens, pevačice Ariane Grande i Mile Kunis. On objašnjava i kako je provaljivanje direktno u mobilni bilo puno češće pre 10-ak godina, kad su to radili preko Blututa.



Mouća je i osveta

"Uspostavljali bi konekciju s drugim uređajem i upravljali njim. Za to su, naravno, morali biti blizu. Ali ta greška pri povezivanju je ispravljena i danas se takvo nešto retko događa - kaže IT stručnjak. Osim mobilni, moguće je da su sporne fotografije bile pripremljene i na računar koje je moglo biti hakovano.

Dok nije bilo “oblaka” za spremanje podataka s pametnih telefona, u računar se najčešće provaljivalo te ilegalno preuzimalo privatne informacije, fotografije i snimke. Jedna od teorija je i da su fotografije bile poslane putem društvenih mreža ili e-mailom pa je neko provalio u profil i ukrao fotografije. Provale na profile na društvenim mrežama često se događaju pogotovo ako je lozinka preslaba te ju je lako pogoditi.

Ako je i provaljeno u telefon, to je lako proveriti današnjom digitalnom forenzikom. Ona će pokazati apsolutno sve što se događalo s telefonom", rekao je IT stručnjak.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/24.hr/Foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir