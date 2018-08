EVO ZAŠTO ĐOGANIJEVA ULAZI U ZADRUGU 2: Luna najskuplji rijaliti igrač u istoriji!

Luna Đogani postala je najbolje plaćen učesnik rijaliti programa s honorarom od 3.000 evra nedeljno, koliki će imati u "Zadruzi 2", saznaje Kurir.



Sve ono što je preživela u prvoj sezoni najgledanijeg šou-programa, počevši od zaljubljivanja u oženjenog Slobu Radanovića, žučne svađe i tuče s njim i njegovom suprugom Kijom Kockar, seksa pred kamerama pa do raskida, modna blogerka imaće priliku dobro da unovči već od jeseni.

foto: Damir Dervišagić

Prema našim saznanjima, ona je već potpisala ugovor s produkcijom koji se, po pitanju novca, smatra najvrednijim do sada. Pored većeg honorara u odnosu na prvu sezonu "Zadruge", Đoganijeva će učešće u drugoj sezoni Pinkovog rijalitija iskoristiti i da se "opere".



- Luna pre svega ulazi jer joj je ponuđen dobar honorar, to je presudilo da prihvati ponudu, a s druge strane, ona ima i želju da se prikaže u drugačijem svetlu. Sve ono što se dešavalo s njom i Slobom u prvoj "Zadruzi" napravilo je od nje na neki način negativca i njen cilj je da sada pokaže da nije takva. Rekla mi je da joj se ovaj put ne može desiti da se zaljubi, da će se truditi da bude zabavna i duhovita gledaocima - kaže naš izvor blizak Luni.

foto: Youtube screenshot

Jedna od stavki bitnih za blogerku bila je isplata novca unapred i za to ima debeo razlog.

- U prethodnoj sezoni zaradila je 40.000 evra, plus automobil vredan 19.000. Ali njoj je isplaćeno samo 13.000 na kraju rijaliti i još 3.000 neposredno nakon što je ušla, dakle ukupno 16.000. Ostatak, tačnije 24.000 evra, oduzeto joj je na ime kazni u rijalitiju.

foto: Youtube screenshot

Ona je tokom izliva besa nakon svađa sa Slobom lomila kamere, bubice i vrata, haos je pravila, čime je kršila ugovor, pa joj je sve to naplaćeno. Luna ne želi da se tako nešto ponovi, da je produkcija kažnjava i da se na kraju ispostavi da je džaba učestvovala i takmičila se, pa zato na vreme želi da se osigura. Tražila je od produkcije da joj isplate novac za šest meseci unapred, ali oni to ne prihvataju. Spremni su da joj daju za dva meseca unapred, videćemo kako će se dogovoriti do kraja - tvrdi naš sagovornik.





U provodu: Ponovo sa Gastozom Za razliku od Slobe Radanovića, s kojom nije u kontaktu, Luna Đogani je s bivšim dečkom Nenadom Marinkovićem Gastozom u odličnim odnosima. To je i sam rijaliti igrač potvrdio kad je pre dva dana na Instagramu objavio snimke iz provoda s blogerkom. Njih dvoje su s prijateljima sedeli u jednom restoranu, a Gastoz je sve vreme snimao Lunu, koja je rukama prekrivala lice. Kad je shvatila da je njen bivši uporan, ona se nasmejala i mahnula u kameru. U drugom snimku pevač je snimao sebe dok je pričao šale, a u pozadini se čuo smeh Đoganijeve, koja nije mogla da odoli njegovom šarmu. Njihove fanove ovo je oduševilo pa su počeli da komentarišu da bi bilo lepo da ih vide zajedno.

J. S.

Kija je mala žena s velikim kompleksima

Đoganijevu je pogodio komentar Kije Kockar, koja je s podsmehom odreagovala kad je saznala daLuna ulazi u "Zadrugu 2", pa joj je posvetila objavu na društvenim mrežama.

foto: Damir Dervišagić

Blogerka je napisala poruku "Dobar dan, gledajte svoje 'lepe' živote. A da, nemate ih. Volim vas", a ispod toga dodala:

- Dok ti pričaš o meni, ja želim sve najbolje. Šta da kažem malim ljudima sa velikim kompleksima? Njihovo je da pljuju, a tvoje je da posmatraš sa distance i zapamtiš kakav ne smeš postati - objavila je ona na Instagramu.

Ivan Ercegovčević/ foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir