ŽELIM DA BUDE KAO SLOBA: Luna Đogani progovorila o novom dečku, zašto ulazi u Zadrugu 2 i da li je napumpala USNE!

Luna Đogani donela je odluku da uđe u novu sezonu rijalitija, zbog čega ju je javnost osudila, a sada je o tome otvoreno progovorila.

"Neću biti nešto što nisam, negativna i bez volje za životom. Potrudila bih se da budem pozitivna, pokažem svoje kvalitete, a verujte mi da ih imam mnogo. I da mogu sama kroz sve da prođem i da sam veliki borac", rekla je Đoganijeva i otkrila šta muškarac mora da ima da bi je zainteresovao.

foto: Printscreen/Youtube

"Kao Sloba da bude duhovit, intelignetan kao Sloba i da ima dečije osobine, da bude detinjast. To je mene najviše kupilo kod njega. A šta ne? Da ne bude labilan, da ima svoj stav i da zna šta želi u život", rekla je Luna.

foto: Damir Dervišagić

Mnogi su spekulisali da je modna blogerka uradila usne, što je ona demantovala.

"Videla sam, to su takve gluposti. Imam oduvek ovakva usta, to se vidi na slikama kada sam bila mala, to mi je na mamu. Moguće da kada stavim neki karmin ljudi se "istripuju". Nisam ništa radila na sebi niti planiram", izjavila je Luna u emisiji "Premijera".

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir