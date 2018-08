OBLAČIO SE KAO ŽENA, ŠMINKAO I IMITIRAO POZNATE DAME: Pogledajte kako je Karamela izgledao pre svih plastičnih operacija! (FOTO)

Goran Stojićević Karamela bio je "kralj imitacija" zbog kojih se često oblačio kao žena.

Iako je često bio na meti negativnih komentara, Karamela se tu nije zaustavio – on se podvrgao i plastičnim operacijama kako bi ulepšao svoj izgled kojim nije bio zadovoljan.

"Nisam ja to radio zbog imitacije, već sam perfekcionista. Znaš, kad mi majka priroda nije dala lep nos, onda lepo odem i sredim ga, pa onda stanem ispred ogledala i kažem: "E, sad mi fali još ovo i ovo." Mnogi su mi rekli da nisam normalan što to pričam", svojevremeno je ispričao Goran i otkrio:

"Operisao sam nos, uši, kapke. Nisam stavio silikone u usne, to svi misle, ali videćete na fotografijama iz detinjstva da nisam uradio usta. Imao sam jedan saobraćajni udes i tada sam uradio nos. Botoks imam, to danas nema ko ne radi. To sad svi stavljaju, to ti je kao da ideš u prodavnicu. Moja žena ne voli ništa od toga. Ona je prirodna. Ne voli to i ne voli kada lupetaram o tome. Ona je ekonomista, nije iz te priče i prava je osoba za mene, da me spusti kad god treba", otkrio je Karamela.

Na Tviteru je osvanula Goranova fotografija iz srednjoškolskih dana na kojoj izgleda gotovo neprepoznatljivo.

