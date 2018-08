SARA RELJIĆ OTIŠLA NA MORE SA VOJKETOM, A OVA FOTKA ĆE VAM SE UREZATI U GLAVU: Pevačica vrela u pesku, grudi samo što ne ispadnu! (VIDEO)

Pevačica Sara Reljić je jedna od najseksepilnijih učesnica rijalitija, koja je ostala upamćena po vezi sa muzičarem Vojketom.

Ona se uvek oblači provokativno, što se posebno dopada jačem polu, a sada je objavila fotografiju u kupqaćem kostimu i istakla bujne grudi.

Na moru joj je, naravno, društvo pravio njen dečko, koji je verovatno i zaslužan za ovako seksi fotografiju. Njih dvoje su se zabavili i tako što su pevali svima poznatu pesmu "My heart will go on" iz filma Titanik.

A post shared by S A R A R E LJ I Ć (@sara_reljic.1) on Aug 21, 2018 at 10:53am PDT

Kurir.rs, Foto: Damir Dervišagić

