HIT LETA! SAMO U TRAVELLAND-U: HOTELI PO CENI APARTMANA!

Zelite li da preostale letnje zrake sunca uhvatite na nekoj od prelepih grčkih plaža? Idilični pejzaži, šarmantni gradići i kristalno čisto more uzbudljive Grčke su vam na dohvat ruke uz ove fenomenalne „Travelland-ove“ last minute ponude!

Poluostrvo Halkidiki sa pravom se smatra jednim od najlepših i najpogodnijih destinacija za savršen odmor. Prostrane peščane plaže, prelepe uvale, tirkizna boja mora, palmino drveće i borove šume u unutrašnjosti, brojna ušuškana naselja samo su neke od atrakcija na koje možete naići. Halkidiki je idealan kako za mlade željne zabave, tako i za porodice sa decom i one starije kojima prija miran i opušten odmor.

U idiličnom okruženju Uranopolisa, podno planine Atos, ugostiće vas prelepi Xenios Theoxenia Hotel 4*. Ovaj idilični hotel smešten na svega 30 m od plaže u ponudi ima klimatizovane sobe, teniski teren i 4 bazena, uključujući bazen sa hidromasažom i olimpijski bazen. Uz aktuelan popust možete rezervisati svoj odmor u ovom hotelu po čak 42% nižoj ceni!

Uzbudljiva i šarmantna Kasandra nudi mnoštvo ušuškanih oaza za opušten porodični odmor. Između naselja Kriopigi i Kalitea pozicioniran hotel Pashos sa tri zvezdice. Ovaj simpatični hotel, okružen borovim stablima, nalazi se na uzvišenju sa koga se pruža predivan panoramski pogled. U hotelu se nalaze kafe bar i bazen sa prostranom terasom i preleom baštom, a svaka lepo uređena soba gleda na more. Rezervisanjem letovanja u ovom hotelu do kraja avgusta, možete ostvariti popust i do 37%! Sedam noćenja za dve odrasle osobe i dvoje dece u ovom hotelu dostupno je već po ceni od 350€!

U poznatom letovalištu Pefkohori savršenu uslugu i opušten odmor priuštiće vam po mnogo čemu interesantan Pelli hotel sa tri zvezdice. Iako u centru naselja, hotel uspeva da sačuva mirnu i prijatnu atmosferu u okviru kompleksa. Sve sobe su klimatizovane i sadrže direktnu telefonsku liniju, radio, mali frižider, sef i terasu. Za ovaj hotel je aktuelan popust od 20%, a avio karta za dete do 11 god. u pratnji dve osobe je GRATIS!!!

Prijatan odmor i užitak pružiće vam i hoteli kategorije 2*. U Pefkohoriju savršena usluga čeka vas u hotelu Atrium. Bogato opremljen raznovrsnim sadržajima sa prelepo uređenim prostranim sobama idealan je za porodice sa decom, a i za mlade koji tragaju za dobrim provodom. Uz svaku rezervaciju do kraja avgusta čeka vas sjajan popust i do 40%! Na samo 300 m od centra Haniotija nalazi se simpatični hotel Grand Victoria 2*. Prelepo opremljen sa restoranom, otvorenim bazenom, sportskim terenima, barovima učiniće vaš boravak prijatnim. Sve sobe imaju klima uređaj, TV sa satelitskim programima, telefon, terasu i kupatilo, a neke i opremljenu kuhinju. Usluga u hotelu je polupansion na bazi švedskog stola, a uz fantastičnu „Travelland-ovu“ ponudu možete ostvariti popust od 43%!

Krf, biser Jonskog arhipelaga, ima sve što bi njegovi posetioci mogli poželeti i godinama je jedno od najposećenijih ostrva Grčke. Poznat je po prelepim peščanim i šljunkovitim plažama, starom gradu čiju su istoriju ispisali Englezi, Mlečani, Italijani i Nemci. Obiluje zelenilom i sve goste impresionira živopisnim pejzažima. Mnogobrojni spomenici posvećeni srpskoj vojsci iz Prvog svetskog rata nezaobilazna su mesta za obilazak turista koji letuju na Krfu. Idealan je za miran i bezbrižan porodični odmor, ali i mladi ljudi željni zabave mogu iskusiti sve čari uzbudljivog noćnog života koji ovo ostrvo nudi. Agencija „Travelland“ pripremila je sjajne last minute ponude za sve koji žele da letuju na Krfu. Desetodnevni boravak u periodu od 7.9. do 17.9. 2018., u nekoj od šarmantnih vila uz avionski prevoz možete priuštiti po ceni već od 139€ po osobi!

Za one koji se opredele za apartmanski smeštaj, „Travelland“ nudi veliki izbor apartmana u poznatim letovalištima širom Halkidikija. Smešteni u prijatnom okruženju, a u blizini prelepih plaža, restorana u kojima se služe lokalni specijaliteti, taverni i marketa, imaju sve uslove za bezbrižan i relaksirajući odmor. Za apartmanski smeštaj tokom septembra u letovalištima u Pefkohoriju, Haniotiju, Polihronu i Dionisosu aktuelne su sjajne last minute ponude gde uz autobuski prevoz 10 noćenja možete ostvariti po ceni već od 85€ po osobi!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu, a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

