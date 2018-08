SORAJIN BIVŠI DEČKO SUROVO UBIO NJENU MAČKU: Sveti joj se zbog ljubomore, starleta strahuje šta će sledeće učiniti! Košmije su sve VIDELE!

Soraja Vučelić je na svirep način ostala bez kućnog ljubimca, i to zbog osvete.

Bivši Sorajin dečko bacio je njenu mačku kroz prozor stana na četvrtom spratu da bi joj se osvetio zbog raskida, ali i njene navodne veze sa dizajnerom Filipom Plejnom.

foto: Dragan Kadić

"Sara je nekoliko meseci bila u vezi sa jednim dečkom, koji je čuvao njene kućne ljubimce svakog puta kada je ona bila van zemlje. Otkako su joj zabranili ulazak u Srbiju, Sarin dečko je preuzeo brigu o njenoj mački Lusi i psu Sorću, pa ih je doveo u svoj stan. Međutim, već tada je njihov odnos, zbog razdvojenosti i njegove ljubomore, počeo lagano da se kvari, ali niko nije mogao da pretpostavi da je sposoban za tako nešto", kaže naš izvor na početku razgovora i otkriva zbog čega je bivši Sorajin dečko bacio njenu mačku kroz prozor.

"Kada se pojavila priča da je Sara u vezi s poznatim dizajnerom Filipom Plejnom, njen dečko je načisto poludeo. Konstantno ju je zvao i ljubomorisao, a ona na kraju nije htela više da trpi takvu torturu. Ostavila ga je preko telefona, a on joj se osvetio tako što je uzeo njenu mačku i bacio je kroz prozor. Od nesrećne Lusi je samo ostala fleka na trotoaru, a svi koji su se zadesili toga dana na lisu mesta nisu mogli da veruju šta vide", kaže izvor i dodaje da je Soraju komšinica obavestila o tragičnom događaju.

foto: Damir Dervišagić

"Taj gest bivšeg momka ju je veoma pogodio. Uznemirena je i tužna, ali je i u panici da bi se i njenom psu mogla desiti slična tragedija. Pas je i dalje kod njenog bivšeg dečka, a Sara na sve načine pokušava da ga spase", kaže izvor.

"Videla sam trenutak kada je njena mačka izletela kroz prozor. Bilo je zaista jezivo. Samo je prestravljeno zamjaukala i pala na zemlju. Evo, pogledajte ovu fleku ovde, tu je skončala. Ne mogu da shvatim da neko može da bude toliki monstrum i povredi nedužnu životinju", rekla je komšinica Vučelićeve, dok je radnica u pekari bila oštrija.

"Viđala sam Soraju do pre nekoliko meseci ovde, često je dolazila u pekaru. Poznajem i njenog dečka, delovali su mi kao skladan par, mada ih dugo nisam videla zajedno. Ako je on ubio mačku, tako što ju je bacio kroz prozor, za to treba da odgovara zakonom. To je uznemirujuće za društvo i nedopustivo je da se na takve stvari žmuri. Svako živo biće treba da bude zaštićeno od svih oblika sadizma", rekla je radnica iz pekare dok nam komšinica iz zgrade otkrila da Sorajin bivši momak nije delovao kao osoba koja bi uradila tako nešto.

foto: Pritnscreen/Instagramm

Kurir.rs/Alo, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir