SLOBA RADANOVIĆ PRIZNAO ZBOG ČEGA SE KAJE POSLE RIJALITIJA I JOŠ MNOGO TOGA: Ovako je pevač odgovorio na pitanje koja je bolja u seksu, LUNA ILI KIJA!

Pevač Sloba Radanović priznaje da mu je rijaliti doneo popularnost o kojoj nije ni mogao da sanja dok se takmičio u "Pinkovim zvezdama", ali da se više nikada ne bi usudio da uđe.

Sloba je otkrio šta sada misli o bivšoj supruzi i devojci, ali i koliko ima istine da je u vezi s Anom Korać.

"Sa kim me sve nisu povezivali, jedino je ostala još Žiža. Ana je učestvovala u snimanju spota za moju pesmu i taj posao je profesionalno uradila. Bila mi je jedna od dražih osoba u "Zadruzi" jer je uspevala da odvoji ljude od situacije koja se desila", kaže Sloba i dodaje da se još nije navikao na tempo života koji vodi nakon rijalitija.

"Otkako sam izašao iz "Zadruge", imao sam ukupno 45 nastupa i dan-dva odmora. Drago mi je da radim više nego ikada, jer dok sam bio unutra, najviše su me brinule reakcije ljudi, šta će reći... Srećom, sve je sada u redu, iako su me tokom rijalitija ljudi doživljavali kao najvećeg negativca. Primećujem da ljudi polako menjaju mišljenje o meni, ali i drugim učesnicima i to mi je drago", kaže Sloba i dodaje:

"Kajem se jedino što nisam razrešio odnos sa Kristinom pre "Zadruge", ali ništa se ne bi desilo između mene i Lune da je moj brak bio dobar. Na Kristinine napade nisam odgovarao dok smo bili u "Zadruzi", jer sam znao da će ljudi svaki moj argument shvatiti kao pokušaj da se operem od situacije koju sam sam izazvao. Ali, vreme će pokazati ko je ko", kaže Sloba i dodaje nakon razvoda i raskida ne gaji osećanja ni prema bivšoj supruzi ni prema bivšoj devojci.

"Kristina je prelepa devojka, zgodna i seksepilna, ali ne gledam je više na taj način. Malo mi je nezahvalno pitanje s kojom mi je bio bolji seks, ali ako me pitate da li bih radije bio ponovo intiman sa Lunom ili Kijom, moj odgovor je - ni sa jednom", kaže Sloba i otkriva da mu je ipak krivo što je Luna na kraju izvukla najdeblji kraj.

"I ja sam ušao srcem isto kao Luna i krivo mi je zbog svega što joj se dešava. Ali, ma šta ljudi govorili, nisam se ogrešio o nju. Konstantno sam bio uz nju, dok smo bili u rijalitiju, a ona je radila dosta detinjastih stvari. Počele su i ljubomorne scene da se dešavaju, a ja to nisam mogao da trpim. Bukvalno sam sebi uništio život, da bih trpeo posle klinačke gluposti", kaže Sloba i dodaje da se nedavno čuo sa Lunom.

"Luna me je pitala šta mislim o njenom ulasku u "Zadrugu", a rekao sam joj da treba da bude pozitivna i vesela. Dao sam joj podršku preko telefona, ali ne bih želeo da budem njena podrška u studiju, jer ona ima ljude koji to treba da rade", izjavio je pevač.

Slobodan Radanović dobio je pitanja sa društvene mreže Fejsbuk od čitalaca. Sve je najviše zanimalo da li će se pomiriti sa Kristinom.

"Bilo mi je teško kada smo se razvodili, isto kao i Kristini. Ko zna, možda se i pomirimo za deset godina. Ali ćemo morati da se ponovo upoznajemo, pričamo... Kada sam video da plače, i meni su suze zamalo krenule. Kada vam gurnu taj papir da ga potpišete, jedino o čemu možete da mislite su lepe stvari. Žao mi je što nismo uspeli, jer smo pet godina gradili nešto što je nestalo mojom krivicom, ali mislim da smo oboje krivi", kaže Sloba.

