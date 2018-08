VODITELJKU 8 GODINA NISTE VIDELI NA MALIM EKRANIMA: Mileva se vraća na TV, a evo šta sada radi i zašto je nije bilo toliko DUGO!

Mileva Pavlović je pre osam godina bila voditeljka, a priznala je zbog čega se sada vraća na male ekrane i da li joj je televizija nedostajala.

"Žurba i haos koji se događaju oko mene na TV mi je veoma produktivan. To doživljavam kao najbolju obavezu koju imam. Nedostaju mi kolege, kao i obraćanje javnosti. Malo sam se zamorila od onoga što se trenutno čuje i vidi na televiziji i nekako prepotentno sam poželela da iznesem svoje mišljenje na teme o kojima se priča", ističe voditeljka koja je već osam godina van medija.

"Čini se kao da je prošlo sto, a ne osam godina. Pauza je vrlo opravdana. Ja sam u međuvremenu magistrirala, doktorirala, radila na Univerzitetu, pisala naučne radove i svemu tome se posvetila maksimalno, tako da nisam mogla sve da uklopim. Želela sam da se vratim na televiziju, ali sa pokrićem jer mi je dosta TV nastupa bez pokrića. Slažem se da je televizijski ekran za mlade ljude, ali sa druge strane i za ljude u godinama, zato što mislim da TV mora i treba da ima razumske ljude", tvrdi Mileva, koja na Fakultetu za poslovne studije i pravo, predaje metodologiju naučnog istraživanja.

U inostranstvu godine nisu prepreka za pojavljivanje na malim ekranima, ali kod nas, nažalost, jesu.

"To mene strašno tišti. Ako govorimo da ekran treba da se tiče estetike mladog sa jedne strane (to je samo taj vizuelni deo) sa druge on mora da odašilja poruke koje su promišljajuće, kulturne, koje ukazuju na izvesne fenomene i razjašnjavaju pojedine pojave, teraju na razmišljanje, a to ne mogu premladi ljudi. To zaista moraju osobe koji imaju prvo obrazovanje, a mi takvih ljudi imamo jako malo na ekranu. Drugo, oni koji imaju iskustva da prenesu ta svoja znanja i iskustva onih koji gledaju, a to je milionsko gledalište. Televizija nije, a i neće izumreti", rekla je.

Kćerka Maša

"Kćerka Maša je ozbiljna dvadesetogodišnjakinja koja studira psihologiju. Ona se uvek pojavljuje u mojim emisijama, tako da će biti i u ovoj, a pričaće na temu da li se treba odvojiti od roditelja ili ne. Biće to jedan zanimljiv intervju", otkriva Mileva.

