ALEKSANDRA I DAVID SE VEĆ SPREMAJU ZA ZADRUGU 2: Subotićeva otvorila dušu, a onda ovako potkačila Čabarkapu! (VIDEO)

Aleksandra Subotić i David Dragojević biće učesnici nove sezone rijalitija.

Njima je veoma drago što će se naći u "Zadruzi 2", a za to se uveliko pripremaju. Jedan od razloga zbog čega je Aleksandra pristala da uđe u Zadrugu jeste baš to što je ovaj rijaliti nešto potpuno drugačije od svega:

"U ''Zadruzi'' su dosta pozitivniji ljudi, imaš više mesta da se osamiš i razmisliš o svemu što radiš, nešto drugo se traži, tamo gde smo mi bili traži se da se svađaš a ovde se traži da se pokaže kakav si čovek i meni se to sviđa", rekla je ona u emisiji "Premijera".

S obzirom na to da se veoma vole, sigurno je da će David i Aleksandra jedno drugom čuvati leđa u Zadruzi, ali su otkrili i zbog čega se često posvađaju:

"Svađamo se kad me ne grli kad spavamo. To je najgora svađa na svetu, kako može da me ne zagrli kad spavam", rekla je Aleksandra kroz smeh i dodala da se svađaju i kada David ne želi da je slika.

Javnost je nedavno potresla vest da je otac njene ćerke, Aleksandar Čabarkapa, naneo Aleksandri teške telesne povrede, a njoj i dalje nije jasno šta on ima protiv nje.

"Ja ne znam zašto se on meni zamerio, ne znam šta ima protiv mene, on mene pljuje 24 časa na društvenim mrežama, piše referate o meni, šta sam, kako sam, gde sam, sa kim sam bila, bavi se naučnim radom na temu mog života", istakla je ona.

