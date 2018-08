VELIKI INTERVJU KRISTINE KIJE KOCKAR: Pobednica rijalitija otvoreno o Luni, Karleuši, Lukasu i svojoj popularnosti u Srbiji!

Kristina Kockar Kija ozbiljno se posvetila estradnoj karijeri posle pesme i spota sa Ministarkama, pa gotovo svako veče nastupa u nekom klubu.

"Nisam očekivala toliku popularnost jer nisam ni planirala da se bavim ovim poslom, ali život me je odveo na tu stranu. Šta god da radim, ja dam celu sebe, i drago mi je što se to isplatilo. Već imam novu pesmu, a evo, samo za vas ću otkriti da se zove Potpis i da ću je promovisati početkom septembra. Pesma je za sve žene koje daju i poslednji atom snage za ljubav", rekla je Kija.

Pevačice su ljubomorne na tebe jer radiš sedam dana u nedelji.

"Ja sam iskoristila svoju trenutnu popularnost i trudim se da dam svoj maksimum. Svako ima svojih pet minuta, a uz trud i rad, to je dobitna kombinacija. Zasad me niko ne sabotira, a i ne znam zašto bi to iko radio kada ima mesta za sve."

Ne izgleda kao da ti je razvod teško pao.

"Mnogo mi je bilo teže u rijalitiju sa mužem i njegovom ljubavnicom nego razvod. Sloba je meni učinio mnogo ružnih stvari pred kamerama i zato mi nije bilo toliko teško da se razvedem. Sada ni u najluđem snu ne bih mogla da budem opet sa njim. Posvađali bismo se odmah posle tri minuta."

foto: Damir Dervišagić

Njegova majka izjavila je da je jedva čekala taj dan, a tvoja ništa nije rekla?

"Moja majka je uvek bila dama i uvek će biti! A šta priča Slobodanova majka, ne zanima me."

Da mu trebaju pare ili nešto, da li bi mu pomogla?

"Da, uvek sam tu za njega kao prijatelj. I ako mu treba litra krvi ili novac, ja bih mu dala."

Šta kaže Sloba o Luni?

"Rekao je da ga ona ne zanima i da on sa njom može da bude kad god poželi."

Misliš li da je pobegla iz Srbije zbog silnih napada i pretnji?

"To je njen probem, ne želim više da je komentarišem. Za mene se rijaliti završio, a za nju, Anabelu i Andreja očigledno nije. Ja sam nastavila dalje, gradim karijeru i oni me ne zanimaju."

foto: Damir Dervišagić

I Ceca je podržavala tebe, a ne Lunu?

"Naravno da mi je drago zbog Cece. Rekla mi je da me je podržala jer sam joj se svidela kao osoba, a ne samo kao Slobina žena."

Možda te Ceca pozove da budeš gost na njenom koncertu kao što je zvala Slobu.

"Bila bi mi velika čast jer je ona naša najveća zvezda. Volela bih da imam karijeru kakvu ima Ceca, ali nikada ne bih mogla da iznesem to što ona može na sceni. Mnogo volim i kako Milica Pavlović radi, volela bih da imam takve pesme, ali ne želim da kopiram nijednu već da budem jedinstvena."



Sa kim bi snimila duet od mlađih koleginica?

"Dobre su mi Kaća Grujić, Milica Pavlović, Aleksandra Prijović, Rada Manojlović."

Da li se slažeš da je Karleuša modna ikona?

"Ne znam da li je modna ikona pošto ima promašaje, mada svi ih imamo, niko nije savršen. Ja nisam tu da govorim kako neko treba da se oblači, mene ne zanima šta ona nosi niti nju treba da interesuje šta ću ja obući. Ja nemam stiliste, sama biram garderobu koja se meni sviđa, a drugima možda ne. Simpatično je bilo ono sa dva penisa, ali ja to nikad ne bih obukla."

foto: Damir Dervišagić

Priča se da ćeš ti zameniti Lukasa u žiriju Zvezda Granda?

“Ne znam da li bih ja mogla njega da zamenim, ja bih bila svoja. Više sam za Ja imam talent ili Tvoje lice zvuči poznato, ali ako se dese Zvezde Granda, snašla bih se."

Kako bi preživela Karleušu?

"Nikog se ne plašim, pa ni njenih komentara. Posle svega što sam prošla, sve je mačji kašalj i snašla bih se odlično. Sigurna sam da, kada bi me upoznala, Jelena bi shvatila da sam kul osoba sa kojom bi volela da se druži."

Da li si za pomirenje Miljane i Ivana? Baš su zaratili žestoko.

"Nikada ne navijam da se dvoje pomire zbog deteta, ako im ne ide, treba da se rastaju. Sigurna sam da će Miljana biti dobra i požrtvovana majka, ali ne treba da zabrani Ivanu da viđa dete iako nema para za alimentaciju. Ako ima pare, treba da plaća i Miljani i Goci."

Da li te je iznenadio razlaz Teodore i Anđela?

"Ja sam govorila i njima i drugima da ljubav nije dovoljna, ali mladi su, možda se i pomire. Teodori sam rekla da bude jaka kada sam je srela na aerodromu."

foto: Printscreen/Instagram

Goca se tajno sastajala sa Anđelovim ocem kao što se Anabela viđala sa Slobinom porodicom.

"Ne znam da li su Goca i Anabela iste. Posle Zadruge i razvoda ja se ne osvrćem na njih i gledam samo svoj život. Anabele, Lune i Andreja Atijasa se ne plašim i oni mene ne zanimaju kao što ja njih zanimam."

Tvoj bivši dečko Darko Lazić je pretučen. Da li ste u kontaktu?

"Ništa se nije desilo između nas. Čula sam da je povređen, i to je sve, nisam ga videla posle rijalitija."

Kažu da je zbog tebe dobio batine jer je izjavljivao da ste bili u vezi?

"Niko zbog mene nije dobio batine, pa ni Darko Lazić, ja nemam takvo okruženje oko sebe. Čula sam da je imao problem sa drogom, a ja to nikada nisam probala, niti mi je iko nudio."

foto: Damir Dervišagić

