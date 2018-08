NAJVEĆA ESTRADNA SVAĐA IKADA KRIJE JEDNU VELIKU TAJNU: Silvana i Lepa su se prozivale ŽESTOKO, ali se iza svega krilo NEŠTO SASVIM DRUGO!

Preteča današnjih estradnih svađa, skandala i svega onog što svaki dan vidimo u šou-biznisu moglo bi se reći da su bile Lepa Lukić i Silvana Armenulić.



Dve najveće jugoslovenske narodne pevačice u jeku popularnosti punile su novinske stupce zbog čestih prozivki i čarki, a javnost se tada zdušno zabavljala čitajući njihova međusobna podbadanja.

U tekstu objavljenom u časopisu Sabor sedamdesetih godina komentator piše da je rivalstvo Lepe i Silvane uspelo da zaseni i neka važna državna pitanja: "Maspok u Hrvatskoj? Liberali u Srbiji? Ustav iz '74? Ma koga briga! Dajte da vidimo šta je Lepa danas rekla o Silvani i obrnuto".



A svađe između njih dve izgledale su ovako: Kad je Lukićeva dobijala priznanje Zlatni mikrofon, iskoristila je priliku da potkači svoju koleginicu Silvanu, koja je izrazila želju da se fotografiše s njom.



- Zašto da joj pružim mogućnost da se reklamira? Njoj je već postalo toliko jasno da pored mene ne može ništa da uradi, da me sada i noću sanja. Ja sam, međutim, dovoljno humana da sam spremna da se uskoro i povučem kako bih omogućila Silvani da okusi bar delić uspeha kojim sam ja okružena već godinama - rekla je Lepa.

Armenulićeva je ubrzo dobila priliku da joj uzvrati udarac. Po završetku snimanja filma "Lov na Jelene" sva pažnja medija pripala je Silvani, ali ona nije zaboravila svoju dragu koleginicu ni tada.



- Odlazim u Pulu na premijeru svog filma. Biće to definitivni sumrak Lepe Lukić i ja s naporom skrivam tugu koja me zbog toga mori. Ali zar sam ja kriva što njen lični kompozitor priznaje da je za nju pisao šund? Taj šund je Lepa pevala: "Dođe vrabac i na prozor čuk-čuk-čukne..." Ma hajde, molim vas! Ima ona divan glas, ali samo za šumadijski melos. Iz mojih pesama ljubav izvire bez obzira da li su to narodne pesme, romanse ili zabavna muzika. Pored toga, danas za pesmu nije dovoljan samo glas: traži se još i persona, kultura, šarm koji dejstvuje na ljude - izjavila je ona.

S druge strane, privatno, Lepa i Silvana bile su dobre prijateljice. Njihov dogovor o međusobnom napadanju u medijima bio je isključivo radi zabave širokih narodnih masa, a s druge strane, obe su zahvaljujući tome dobile znatno na popularnosti, bile svesne toga ili ne.



Danas ovakvih prijateljstava na estradi nema, ali zato svađa, uvreda i skandala ima na pretek. Moderne muzičke zvezde vode ratove do istrebljenja, često ne birajući ni reči ni sredstva kojim bi eliminisali konkurenciju. Lepa i Silvana u tome su bile umerene, sa stilom. Pokazale su kako se, uz malo šarma i dosetki, može zaintrigirati javnost onda kad se nije ni znalo za pojam "šou-biznis".

Kurir.rs/ Ivan Ercegovčević/ foto: Arhiva

Kurir

Autor: Kurir