LUNA PROMENILA LIČNI OPIS, NIKADA JE NEĆETE PREPOZNATI: Za operacije dala 5.000 EVRA! (FOTO)

Luna Đogani je hijaluronskim filerima napunila jagodice i usne, botoksom je izravnala bore na licu, remontovala je bradu i korigovala nos, kaže ugledni estetski hirurg za Kurir.

Sa svoje 22 godine modna blogerka i buduća učesnica "Zadruge 2" gotovo da je potpuno promenila lični opis.

foto: Kurir Arhiva

Gledajući njene starije fotografije, nastale u periodu od 2014. pa do danas, već na prvi pogled jasno se uočava bitna razlika u crtama, konstrukciji i obimu njenog lica. Stoga smo se konsultovali s jednim poznatim stručnjakom za estetsku hirurgiju, koji je insistirao na anonimnosti, kako bi nam pojasnio koje intervencije je uradila Đoganijeva.



- Sasvim sigurno je da je mlada dama ubrizgala hijaluronske filere u jagodice, to se vidi golim okom. Njena brada je sada znatno uža, što znači da ju je hirurškim putem stanjila. To se stručno zove remodelacija lica - skladne jagodice i "jaw line" (konturisanje brade). Primetno je takođe i da je botoksom poravnala bore na licu, što i nije uobičajeno za devojku u ranim dvadesetim godinama. Naravno, uočljivo je i da je hijaluronom dopunila usne - kaže naš sagovornik.

foto: Kurir Arhiva



Za sve nabrojane intervencije na licu Luna je, kaže hirurg, morala da izdvoji i pozamašnu svotu novca.

- Samo korekcija nosa koštala je najmanje 2.500 evra, a još toliko treba dodati za ostale intervencije na licu. Znači, ukupno oko 5.000 evra. Ali to nije sve. U njenom slučaju neophodno je jednom godišnje uraditi korekcije ovih intervencija, jer one nisu trajne, a to košta od 800 do 1.000 evra - tvrdi stručnjak za estetsku hirurgiju.

foto: Kurir Arhiva



Luna juče nije odgovarala na naše pozive. Ona inače uporno negira da je do sada radila bila što od estetskih intervencija na svom licu, dok je njen otac Gazmen Gagi Đogani pre nekoliko meseci rekao da će blogerka morati na operaciju nosa, ali iz zdravstvenih razloga.

foto: Kurir Arhiva

- Ima malo nos na mene, to je tako prirodno, još dok je bila beba, i mlađa ćerka ima taj problem. Ima devijaciju nosa. Ako treba da se radi zbog devijacije i ako treba da se estetika pravi, nije problem. Ja sam radio to zato što sam imao smetnje u nozdrvi, hrkao sam dosta i doktorka se složila. Verovatno će i ona morati da uradi, to je genetski, ona je nasledila od mene, a ja od svog tate. Imamo simpatične noseve, ali to je devijacija, takva je dijagnoza - izjavio je denser.



Kurir.rs/ Ivan Ercegovčević - Vesna Stanimirović/ foto: Kurir arhiva

Kurir

Autor: Kurir