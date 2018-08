SRAMIM SE ONOGA ŠTO JE IZGOVARAO KADA SAM SE PORODILA: Miljana Kulić poslednji put iznela sve detalje o Ivanu Marinkoviću! (VIDEO)

Miljana Kulić je sinoć gostovala u jednoj emsiji i tom prilikom pričala o privatnom životu, koji od i nakon rijalitija interesuje javnost.

Ona se nedavno porodila, pa je Ivanu Marinkoviću podarila sina Željka, a roditelji su odavno u turbulentnim odnosima.

Ovaj put Miljana je rešila da progovori o ocu svog deteta.

"Ja ga najviše volim na svetu (dete). Ja sam bila spremna i znala sam da ću mu biti i otac i majka, bila sam spremna na sve i ništa nisam očekivala od druge strane. Bila sam spremna na to kroz šta sada prolazim. Neko ko dolazi u bolnicu da bi se slikao...", počela je Miljana i dodala:

"Ne želim da pričam o njemu. On je došao u bolnicu, doneo 27 ruža, pošto se Željko rodio 27. jula... Nadala sam se da ću osetiti bar gram emocija prema njemu, ali bile su mi blokirane emocije, kao da nikad nisam bila sa tim čovekom. U dete pogledao nije, bez trunke emocija, ja gledam u bebu, pevam mu...a on - totalna nezainteresovanost za dete. "Želim da se dete zove Nenad, ako ne bude Nenad neću ga voleti"...svakakve budalaštine je rekao. Ja se sramim toga šta je on meni izgovarao"; rekla je Miljana i nazvala Marinkovića "monstrumom".

"Ime oca sam upisala "nepoznato". Nikada nije kasno da se upiše ime oca, ali ne. Bio je pozvan i na proslavu, nije se pojavio. Apsolutno me ne kontaktira i mislim da je tako najbolje. Ovo je prvi i poslednji put da pričam o njemu. Stavila sam tačku! O pokojnicima sve najbolje", zaključila je.

