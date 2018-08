MIRKO GAVRIĆ ULAZI U ZADRUGU 2: Oglasila se njegova žena i poslala mu EMOTIVNU poruku! A tek kada vidite njegov odgovor (FOTO)

Druga sezona rijalitija "Zadruga 2" startuje 6. septembra, a spisak učesnika koji će se boriti za glavnu nagradu je sve kompletniji. Jedan od sigurnih učesnika je pevač i producent Mirko Gavrić.

Njegov ulazak će sigurno intrigirati javnost, a sada se oglasila njegova supruga i na Instagramu otkrila kakve su njene reakcije povodom muževljevog boravka u rijalitiju.

"Budi svoj. Budi to što jesi. Svakoj ženi želim da pored sebe ima muškarca kao što si ti. Ja so od tebe neću odvajati. Jeste da mi je dugo da čekam dok poslednji izađeš, ali znam da mi sve možemo! Volim te živote moj", napisala je.



Mirko je njenu objavu dočekao sa oduševljenjem, te je poručio:

"To je ljubav! To je žena! To je brak! To je sve".

