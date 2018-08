SRBIJA BRUJI O LUNINOM ULASKU U ZADRUGU 2: Anabela je poručila ćerki da je ne podržava, a sada se oglasio i Gagi! (FOTO)

Idemo još jednom, princezo tatina! Ti ponovo budi ono što jesi, zbog čega te vole ljudi, i zbog čega si postala simbol Zadruge, iako su se neki drugi gurali za tu titulu. Pokaži zašto svaka emisija sa tobom obori sve rekorde gledanosti! Ponovo sve patosiraj svojom iskrenošću, hrabrošću, harizmom... samo budi TI, to je sve što treba😊❤

