PRE MESEC DANA JOJ JE DROGA UZELA ŽIVOT, A DANAS BI SLAVILA ROĐENDAN: Milić posvetio najtužnije reči pokojnoj ćerki, suze će vam same krenuti! (FOTO)

Milić Vukašinović je pre mesec dana izgubio ćerku, Maju Avdibegović, koja je pronađena mrtva u stanu u Sarajevu.

Muzičar je i ranije isticao da je imala problem sa narokoticima i da je to povukla na njega. Današnji dan posebno je rastužio Milića, pa je objavio emotivnu poruku na Fejsbuku.

"Na današnji dan je rođena zvezda tatina, a bol je ne prebolna", napisao je Milić u opisu slike. Njegov post je rastužio mnoge.

Podsetimo, Vukašinović je objasnio i u kom periodu je njegova ćerka počela da uzima drogu.

"Tri godine nakon rata zaljubila se u jednog lepog dečka, bubnjara, koji ju je u stvari navukao na iglu i s njim je kasnije raskinula zato što nije hteo da imaju decu. Potom je ušla u vezu sa svojim bivšim mužem, teškim narkomanom, i s njim je dobila dvoje prekrasne dece. Ni to joj nije bilo dovoljno jak motiv da se konačno potpuno skine s droge, mada jeste pauzirala tokom trudnoće i nakon porođaja, ali se kasnije uvek vraćala, i to najviše zbog muža, koji je i dalje neizlečiv slučaj", rekao je on za "Glossy".

