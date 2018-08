Za danas je opus završen, u najlepšim kupaćim kostimima drage Jovane Marjanović a i promenila sam naočare 😎😂😂😂 @missfireswimsuits A da je na Savi svi već znaju 😂😂😂

A post shared by Lidija Vukićević (@vukiceviclidija) on Aug 12, 2018 at 11:09am PDT