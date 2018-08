ZA NJOM SU LUDELI MUŠKARCI 8O-IH: Pričala je da je bivši muž psihički maltretira i pobegla u Kanadu! Evo kako danas izgleda Vlatka Pokos! (VIDEO, FOTO)

Vlatka Pokos je osamdesetih i devedesetih bila veoma popularna pevačica, a onda je doživela tužnu sudbinu zbog čega se povukla iz javnosti, spakovala kofere, napustila zemlju i preselila se u Kanadu.

Karijeru je započela kao članica grupe "Srebrna krila" kada je zamenila Lidiju Asanović. Zatim je uplovila u solo karijeru, a svi je pamte po pesmama "Metak" i "Ne tražim ništa".

Međutim, njen buran i kontroverzan privatni život je bacio njenu karijeru u drugi plan, te se o njenoj aferi sa bivšim mužem Josipom Radeljakom Dikanom dosta pisalo. Njena ispovest u medijima da je on želi finansijski uništiti rasplakala je region. Josip je podigao i tužbu protiv nje, a kada je pričala o njihovoj ćerki nije mogla da zaustavi suze.

"Ja sam ovde bila psihički maltretirana i s druge strane, nažalost, cela moja privatna situacija i sve što se događalo poslednjih 11 godina, ja sam se razvela pre 11 godina",rekla je jednom prilikom Vlatka.

Dugo se žalila kako ne može naći posao, a onda je odjednom prodala stan i odselila u Kanadu. Kada je odlazila iz stana njena je komšinica priznala novinarima RTL-a kako je Vlatka uvek tvrdila da nema novca, a i kada proda stan da joj neće ostati ništa.



Nije preterano aktivna niti na društvenim mrežama, a Hrvatska joj izgleda ne fali.

Tako je nedavno pored fotografije koju je objavila na svom Instagram profilu napisala:

#favpics A post shared by Vlatka Pokos (@vlatkapokos) on Aug 10, 2017 at 7:04pm PDT

‘Nakon kratke posete Hrvatskoj, mogu samo reci da uvek žalim svaki intervju. Količinu laži i gluposti koju moram (ili ne moram) čitati kasnije, nepodnošljiva je. U Hrvatskoj je sve na dnu pa zašto ne i novinarstvo? Uostalom, mediji su i te kako pomogli uništavanju mog života, širenjem laži i bolesnih interpretacija mojih reči. Ne mislim da istina sreti i nadam se, znam, da u Hrvatskoj ima i onih koji me razumeju i osećaju. Uglavnom, bio je ovo moj posednji intervju na temu mog privatnog života, kojeg je nažalost bilo nemoguće odvojiti od profesionalnog. O neprofesionalnosti, neznanju osnovnih pravila o svjetlu i kadru, suvišno je govoriti. To me oduvek iritiralo. Gotovo niko u Hrvatskoj nema želje niti volje učiti i postati bolji, barem u svojoj profesiji. U mom intervjuu, naravno, ključna je poruka, ali ne bi štetilo da sam izgledala barem onako kako izgledam u stvarnosti. Svaki intervju samo me podseti zašto sam napustila Hrvatsku…’



