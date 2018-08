NOVE ZVEZDE REGIONA IZBACILE LETNJI HIT: Leskovački bend Sedative obara sve rekorde! OVU pesmu nećete moći da izbacite iz glave! (VIDEO)

Iiiii konacnoooooo spot @sedativeband izlaziiiiii za koji dan 🙌🏻🙏🏻🙌🏻🙏🏻🙌🏻 aaaaa ne mogu da docekaaaaaaam makeup @makeupby_anjavu #greece #sedativeband #paosinatulepotu @icaivan881 #mrtavibeo

A post shared by Ivana Korab (@ivanakorab) on Aug 23, 2018 at 1:18am PDT