SAMO U TRAVELLAND-U: LAST MINUTE PONUDE KOJE SE NE PROPUŠTAJU! ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA TRAVELLAND RADI I DANAS 26.8.2018.

Iskoristite jedinstvenu priliku da preostale sunčane dane ovog leta provedete u nekom od atraktivnih grčkih hotela po akcijskim cenama! Turistička agencija „Travelland“ nudi veliki izbor hotela u blizini nekih od najlepših plaža uzbudljive Grčke. Samo za vas, prostorije agencije otvorene su i danas 26.8.2018. od 10 do 17h!

Središnje poluostrvo Halkidikija, Sitonija, je među posetiocima, najpopularnija. Sa 5 zvezdica su veoma atraktivni luksuzni hoteli Porto Carras Sithonia i Porto Carras Meliton u Neos Marmarasu. Ova dva fantastična hotela čine grandiozni Porto Carras Resort koji je izgrađen na nekoliko hektara hotelskog imanja, koji poseduje sopstvenu marinu, vinograd sa vinarijom, golf terene, jahački i jedrilički klub, kazino, tržni centar, spa centar, bazene sa slatkom i slanom vodom. Porto Carras posebno vole i posećuju roditelji sa malom decom jer ima mnogo sadržaja za najmlađe. Ukoliko se odlučite da do 31. avgusta rezervišete odmor očekuje vas i do neverovatnih 57% popusta u hotelu Sithonia, a čak do 50% popusta za hotel Meliton!

Čitava obala Kasandre ostaviće vas bez daha a ako poželite smeštaj sa više zvezdica ugostiće vas prelepi Miraggio Thermal Spa & Resort 5*, nadaleko poznat po svojim prostranim i komfornim sobama, kao luksuznom Spa centru, gde se možete uživati uz neki od relaksirajućih tretmana. Uz fenomenalnu akciju koja u „Travelland-u“ traje do 31.8. sve pogodnosti ovog hotela biće vam dostupne po cenama sniženim i do 43%!

U mirnom delu Afitosa, bezbrižan odmor pružiće vam prelepi Aristoteles Beach Resort 4* za koji važi popust i do 50%. Udaljen je 300 m od prelepe peščane plaže sa krupnim peskom i kristalno čistim morem. Hotel ima 8 odvojenih zgrada na 3 sprata. Svaka soba ima TV, radio, telefon, mini frižider, individualni klima uredjaj, balkon ili terasu, sef , fen za kosu. Sedam noći uz all inclulive uslugu za dve odrasle osobe i dvoje dece je već po ceni od 571€!

Na prelepom poluostrvu Atos, pred samim vratima Svete gore, stotine zadovoljnih klijenata boravi u Alexandros Palace hotelu sa 5 zvezdica. Hotel je pozicioniran na predivnoj, zelenilom bogatoj padini, u okolini Uranopolisa i poseduje privatnu plažu, wellness centar i teniski teren. Uz aktuelan je popust od 28%, sedam noći za dve odrasle osobe i jedno dete do 11 godina, na bazi polupansiona, je već po ceni od 675€!

U letovalištu Hanioti, svega 350 m udaljen od divne plaže, ušuškan je hotel Grand Victoria. Sve pogodnosti mirnog i opuštenog odmora možete uživati po cenama sniženim do sjajnih 43%! U istom naselju, na samoj obali smešten je šarmantni Grand Otel sa četiri zvezdice. Raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži.. Sobe su opremljene radiom, telefonom, frižiderom, klima-uređajem i sve imaju balkon sa pogledom na more ili dvorište. Hotel poseduje još i servis za pranje veša, menjačnicu, rent-a-car, masažu, punkt sa sportovima na vodi, TV salu, stolove za stoni tenis i još mnogo toga. Svoj savršeni odmor možete priuštiti uz popust i do 43%!

U poznatom letovalištu Pefkohori savršenu uslugu i opušten odmor priuštiće vam po mnogo čemu interesantan Pelli hotel sa tri zvezdice. Iako u centru naselja, hotel uspeva da sačuva mirnu i prijatnu atmosferu u okviru kompleksa. Sve sobe su klimatizovane i sadrže direktnu telefonsku liniju, radio, mali frižider, sef i terasu. Za ovaj hotel je aktuelan popust od 20%, a avio karta za dete do 11 god. u pratnji dve osobe je GRATIS!!!

Na Sitoniji, u mestu Psakoudija, na samoj plaži smešten je hotel Cronwell Sermillia sa 5 zvezdica. Hotel u ponudi ima dva restorana, od kojih jedan ima prelep pogled na more, nekoliko barova, besplatan parking, bazen, deo za opuštanje sa bibliotekom. Sve sobe imaju satelitsku televiziju, wi-fi, telefon, klimu, mini bar, sef i fen za kosu. Uz jedinstvenu „Travelland-ovu“ ponudu, u ovom hotelu možete letovati po cenama sniženim i do 33%.

U Platamonu, u podnožju Olimpa ističe se Cronwell Platamon Resort sa 5 zvezdica. Hotel poseduje nekoliko restorana, bar, bar na bazenu i na plaži, nekoliko otvorenih bazena, zatvoreni bazen u okviru spa centra koji se prostire na površini od 1500 m². Tu je akva park sa preko 40 vodenih atrakcija za izvrsnu zabavu svih gostiju. Sve pogodnosti ovog hotela možete koristiti uz aktuelan popust od 33%.

Athos Palace je smešten na prelepoj plaži u Kalitei, a sadržaj hotela čine glavni restoran, a la carte taverna, glavni bar, snack bar, pool bar, tropical bar, prodavnice, TV odmaralište, klub za decu, bazen na otvorenom. Sobe su klimatizovane i imaju TV, radio, frižider, sef, direktnu telefonsku liniju, fen, balkon sa pogledom na more ili poljanu. Rezervisanjem smeštaja u ovom hotelu možete ostvariti i do 23% popusta.

Odličan predlog je Xenios Anastasia Resort sa 5 zvezdica u mestu Nea Skioni, u kome su sve sobe sa klima uređajem, satelitskom televizijom, internet konekcijom, mini barom, sefom i fenom za kosu, a za koji trenutno u ,,Travellandu” važe popusti od čak 47%!

U živopisnom okruženju Uranopolisa, podno planine Atos, ugostiće vas prelepi Xenios Theoxenia Hotel 4*. Ovaj idilični hotel smešten na svega 30 m od plaže u ponudi ima klimatizovane sobe, teniski teren i 4 bazena, uključujući bazen sa hidromasažom i olimpijski bazen. Uz aktuelan popust možete rezervisati svoj odmor u ovom hotelu po čak 42% nižoj ceni!

Na plaži u naselju Kriopigi lepotom i elegancijom odiše Kassandra Palace Hotel 5*. Obiluje mnoštvom sadržaja za posetioce svih uzrasta koji miran i bezbrižan odmor mogu potražiti u nekoj od prostranih i luksuzno opremljenih soba. Za ovaj hotel je aktuelan popust od 32%, a tu je i fenomenalna akcija – GRATIS avio karta za dete do 11 godina u pratnji dve odrasle osobe!!!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „ Travelland “, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

