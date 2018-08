NATAŠA MOSKVA IMA SINA I ĆERKU, A NE LIBI SE SEKSA PRED KAMERAMA: To je normalna stvar, neću ga gledati!

Nataša Ivkošić poznatija kao Nataša Moskva nova je učesnica rijalitija koji preti da sruši sve rekorde gledanosti na ovim prostorima, "Zadruge 2".

Ona je javnosti poznata kao bivša žena unuka Franje Tuđmana, a kaže da bi u Beloj kući želela da ovaj epitet anulira i predstavi se u drugom svetlu.

"Poznata sam kao pevačica i kao bivša žena, odnosno Tuđmanova snajka. Ali želim da se u "Zadruzi" predstavim drugačije. Taj nadimak me već dugo progoni, pitala sam novinare "Koliko dugo će me to progoniti" oni su mi rekli "Dokle god se baviš javnim poslom" tako da sam već navikla", rekla je Nataša.

Zbog njenog atraktivnog izgleda i bujnih oblina, muškarcima u "Zadruzi" ali i onim kraj malih ekrana neće biti lako, a atraktivna pevačica kaže da je potpuno otvorena za ljubav.

"Ja sam trenutno srećno slobodna. Uvek kažem, ljubav se može desiti svuda, i u pustinji, pa i u "Zadruzi", i kod kuće, ja kad odem u pekaru, ja se zaljubim. Naravno da postoji mogućnost da se zaljubim, nikad ne reci nikad, pogotovo za takve stvari, ljubav je nešto što dođe i niko ne može na to uticati", istakla je ona.

"Ja sam užasno eksplozivna i temperamentna ali je to sve zbog toga što sam jako emotivna. Nisam agresivna, ne podnosim nepravdu, ruganje. Volim pravdu, ljubav i uvek dobre ljude", navela je Moskva.

Nataša se zbunila na pitanje o intimnim akcijama, te je prvo rekla kako toga neće biti, a zatim se ispravila, te je navela da gledaoci od nje mogu očekivati seks.

"Ja sam protiv seksa pred kamerama, majka sam, imam sina od 13 godina i ćerku od 11 godina, zbog toga najviše. To je što se tiče mene, a za ostale, nemam ništa protiv, svako ima pravo da radi ono što želi, pa ako i pogreši onda nema pravo nastaviti da greši. Nisam sigurna da mi se seks neće desiti. Nikad ne reci nikad. Ako se dogodi neka neopisiva ljubav, seks je normalna stvar, neću ga gledati", istakla je ona.

Moskva je navela i da je u prvoj sezoni "Zadruge" navijala za Lunu Đogani i da se veoma raduje što će joj upravo ona biti cimerka u drugoj sezoni ovog šou programa.

"Lunu ne poznajem lično, ali sam veliki njen fan i u "Zadruzi 1" ona i Miljana Kulić su mi bili favoriti. Čula sam da i Miljana ulazi, tako da sve moji favotiti ulaze i jako sam srećna zbog toga. Luna je kao neko milo dete, bez obzira što nije dobila pozitivne reakcije, ali ja ne mislim uopšte da je ona kriva ili pogrešila, ona se samo zaljubila", navela je Nataša.

