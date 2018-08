NE KRIJEM DA SAM SE BIO ZALJUBIŠKAO U KIJU, A ONDA SAM SHVATIO... Miki Đuričić priznaje zašto je pobegao iz Zadruge, šta misli o pobednici i ko je najveći RIJALITI IGRAČ!

Miki Đuričić pobegao je iz prošle sezone rijalitija i kao i uvek ostavio veliki utisak i na publiku i ostale učesnike, a sada je otkrio šta ga je dočekalo kada se vratio kući.

"Pola sela neće da priča sa mnom, svi su ljuti, moja sestra, teški materijalista, kaže mi da sam budala, pita me za pare. "Što ne sediš kući?", pitala me", rekao je Miki na samom početku i dodao:

"U toj "Zadruzi" su ljudi koji su mahom bez honorara, spremni za sve. Ja sam uspeo da dođem do kraja, ali sam hteo da dokažem da pare nisu bitne i da sam tim ljudima neću da se borim. Ali kome to da dokažem? I ja sam grešio, ali nikoga nisam mrzeo, samo njihove postupke. Šta god sam uradio, njima je to smetalo. Uplašio sam se da ne napravim neki incident, ja sam izašao."

U rijalitiju je Miki bio 9 meseci, a sada je pričao i o Nadeždi Biljić sa kojom je bio u vezi.

"Nema veze ni sa zadatkom. Ja sam Nadeždi govorio da se mane Miljane. Ne treba odavati tajne da bi dobio nešto. Ona je natovarila i sebi i meni Miljanu na vrat. Hteo sam da to bude sprdnja, a ljudi su shvatali ozbljno", rekao je Đuričić i nastavio o svojoj bivšoj devojci Nadeždi Biljić sa kojom je imao seks:

"Zaista mi je prijala, ali smo dva različita sveta. Nisam hteo od nje da napravim takvu devojku, rekao sam da je moja devojka, da ne naseda na provokacije, nije me slušala. Jednostavno sam i ja razočaran u nju. Rekao sam joj i da nije neka velika ljubav, prijali smo jedno drugom. Ona je u suštini jako dobar čovek, ali jako naivna, da ne kažem neku grublju reč. Šta da radim što se ona mnogo zaljubila."

Đuričić je otkrio i da ga je pojedinih stvari bilo sramota.

"Mnogo toga me sramota. Što sam psovao, bio nasilan, udario šamar Milanu, nisam kontrolisao bes, ali to nije jednostavno. Nezgodno je kada ti se neko smeška, a glumi vam i druga i prijatelja", rekao je Miki u "Premijeri Vikend Specijalu" i priznao da je najbolji rijaliti igrač po njemu bio Milan.

Miki je priznao i da je na početku bio na strani Kije, pa i da se zaljubio u nju.

"Ja sam se bio zaljubiškao u nju, ali kada sam video da je loš čovek, odustao sam. Svi smo mi kakvi smo tamo, takvi smo i unutra. Ne možeš se praviti meseci", kaže Miki.

