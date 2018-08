BLIZANCI OTKRILI ZA KURIR: U rijaliti ulazimo da POBEDIMO! Giba i Mika se nameračili na GLAVNU NAGRADU! (FOTO)

Porodica Vasić, otac Rade, majka Rada i sinovi, blizanci Giba i Mika, iz prokupačkog sela Mala Plana uveliko se pripremaju da pobede u „Zadruzi 2“, koja počinje početkom septembra.

Kurir je imao priliku da poseti ovu zanimljivu porodicu u njihovom domu, kada smo se uverili da se za dve godine koliko ih nije bilo u medijima mnogo toga promenilo. Sada mlađi drže džezvu i kuvaju kafu, pa smo tako zatekli Gibu za šporetom kako je zakuvava za roditelje.

- Malo se situacija promenila. Sada Giba kuva kafu. Ipak, Rade to čini ujutro jer uvek ustaje prvi. Tokom dana više nije zadužen za taj posao, ali su mu ostale mnoge druge obaveze - kaže Rada, koja je spremna za ulazak u „Zadrugu“.

foto: Biljana Roganović



Sve pod konac



- Danima smo u pripremama za ulazak u rijaliti. Potpuno smo spremni. Evo, bila sam i kod kozmetičara, sredila obrve, išla sam kod frizera da se ošišam. Ovoga puta sam ja najviše potrošila novca za pripremu - ponosna je Rada.



Ona dodaje da su sve pripremili, sem zimnice.

- Sredili smo i drva. Kada smo saznali da ulazimo u „Zadrugu“, rešila sam da ne spremam zimnicu. Oni koji ostaju imaju ponešto od prošle godine, ostalo neka kupe. Mi idemo da se igramo i ako bude prilike, i pobedimo - kaže ova vedra i iskrena žena.



U njihovoj kući sve je pod konac. Svaka stvar na svom mestu. Još sa vrata se kao i u svakoj domaćinskoj kući nude kafa, sok. Raspoloženi su za priču i šalu, a njen suprug Rade podseća da su do sada učestvovali u mnogim rijalitima, čak i u Hrvatskoj, ali da nikada nisu pobedili.



Rada je glavna



- Jedna stvar me je uplašila. Mitrović nam je pominjao more. Ni Rada ni ja ne znamo da plivamo. Mene su sa šest godina bacili u Toplicu da naučim da plivam. Zamalo da se udavim i do tada više nisam ušao u vodu. Utešio me je kada je rekao da ima gume za nas - odaje nam kao svoju tajnu Rade.



Vreme sa njima leti dok se prisećaju dogodovština. Ipak, na sekund su se zamislili posle pitanja ko će kome da prepusti pobedu:

- Pustiće mene Rade, toliku decu sam mu rodila. Mada, kada se ovako smeška, i nisam sigurna. Obično reagujem na prvu loptu, izderem se, pa ako ne prođe, ja se povučem, a Rade vam je kao tiha voda koja sve ruši..



Vasići kažu da je ovo prilika da ih svi stvarno upoznaju, da otkriju njihove ličnosti i da potpuno uđu u njihov svet.

foto: Biljana Roganović

Giba i Mika uživaju PRIJA NAM POPULARNOST

Blizanci Giba i Mika nasmejano podržavaju roditelje i kažu da bolje niko nema. - I ovde i tamo smo zajedno. Iako više i nismo tako mladi kao ranije, roditelji nas čuvaju kao malo vode na dlanu. Doduše, malo više skitamo i putujemo, baš pre nedelju dana došli smo iz Nemačke. Mogu vam reći da nas ljudi i dan-danas prepoznaju. To je lepo i prija - kaže Giba.

