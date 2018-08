RODILA MU JE SINA ŽELJKA I SAD S NJIM ULAZI U ZADRUGU 2: Miljana Kulić progovorila u kakvom je zaista odnosu sa Ivanom Marinkovićem

Miljana Kulić se uveliko priprema za drugu sezonu ružičastog rijalitija u koji će ući sa jednomesečnom bebom i majkom Marijom, te otkriva u kakvom je zaista odnosu sa Ivanom Marinkovićem sa kojim je nedavno dobila naslednika.

- Pokušavala sam da sa njim uspostavim korektan odnos. Bio je u porodilištu da vidi bebu, posle sam ga zvala na proslavu, ali on nije hteo da dođe i odmah je krenuo sa uvredama... Ne vredi. Drago mi je što ga nisam upisala kao oca u knjigu rođenih, jer bi on to zloupotrebio, samo bi mi pravio probleme. Bolje je ovako - rekla je Miljana Kulić.

Odnos Ivana Marinkovića i Miljane Kulić je od samog početka turbulentan. Ona je i sama pričala da ne želi da ima bilo kakvu intimnu vezu sa njim, ali da želi da on bude prisutan tokom odrastanja njihovog sina.

Međutim, on se, kako ona otkriva, nije zainteresovao da bude otac.

- Sa Ivanom nisam ni u kakvom kontaktu nakon onih prozivki na Fejsbuku. On se uopšte ne interesuje za dete, ni da pita kako je, ni da mu nešto pošalje... Ma, jednu benkicu mu nije kupio otkad se rodio, ali ja ne marim za to. Ja sam sinu sve obezbedila, ništa mi od njega ne treba - rekla je Miljana.

Podsećamo, Ivan Marinković je putem Fejsbuka isprva uputio kritike zbog žurke koju je Miljana Kulić napravila povodom rođenja sina, a onda je posle svega ispričao da ga proganja porodica Miljane Kulić.

Ipak, Miljana smatra da se iza svega toga krije želja za slavom i potreba da stalno bude u centru zbivanja.

- To što je pisao da ga moja porodica uznemirava su totalne gluposti. Primetio je da ga novinari ne zovu dva dana, pa je poželeo malo medijske pažnje i onda je objavio nekoliko statusa na Fejsbuku kako bi novinari to preneli, da bi se o njemu pisalo - navodi Miljana.

Inače, Kulićeva najverovatnije ulazi u “Zadrugu 2“ sa sinom Željkom i mamom Marijom. Kako se nagađa, beba će boraviti sa Miljanom u posebnoj kućici koja je njima namenjena i drugi rijaliti učesnici neće imati nikakav kontakt sa njom.

- Miljana nema nikakvu tremu od ulaska u rijaliti šou sa bebom i nikakav strah. Smatra da ako je pregurala trudnoću, da može i sa detetom da bude u rijalitiju. Ona je bezbrižna, jer će bebi biti obezbeđeno sve što je tražila - objasnio je izvor.

Dušica: Miljana je hrabra!

Priče da Miljana Kulić ulazi u “Zadrugu 2“ izazvale su oprečne komentare, a voditeljka Dušica Jakovljević ima jasan stav.

- Za mene je Miljanin potez da uđe kao trudna žena u “Zadrugu” hrabrost, iako će neko reći da je ludost. Miljana, kao i svaka žena i mlada majka želi da sebe i svoje dete obezbedi najbolje. Ona je neko ko ima rijaliti iskustvo i ko je naviknut na te uslove života, i trudna ili ne, vrlo dobro se u njima snalazi. Tako da me ne bi iznenadilo da uđe sa bebom. Mislim da kao što joj nije ništa falilo dok je bila trudna, štaviše, imala je najbolju moguću negu u prvoj “Zadruzi”, tako i ako se odvaži da uđe i sa detetom i ocem svog deteta možda oboma može da bude za nauk. Što se tiče ostalih potencijalnih učesnika koji se navode u medijima ovih dana, ne znam ništa o njima. Ono što znam jeste da se šuška po Pinku da je napravljen neverovatan kasting i da nas tek očekuju neviđena iznenađenja u “Zadruzi 2”, pogotovo što se tiče različitosti takmičara - kaže Dušica Jakovljević.

