DARA NAJBRUTALNIJE IZVREĐALA DIZAJNERA, ON JOJ ODBRUSIO: Radojka, ti si porno čivava! (FOTO)

Dara Bubamara i Saša Vidić razmenili su sočne i brutalne uvrede koje do sada nisu zabeležene na domaćoj javnoj sceni! Mada ovaj dvojac ratuje već godinama, intenzitet njihovog sukoba po svoj prilici dostigao je vrhunac.

foto: Dragana Udovičić

Po svoj prilici, Saša i Dara svađe i rasprave nastaviće na sudu, kao što su oboje i obećali. Najpre je pevačica u emisiji "Glamur specijal" isprozivala kreatora samo zbog toga što ju je voditelj pitao da prokomentariše njegove modne savete.

foto: Printscreen/Premijera

- Prvo, on nije modni stručnjak. To je jedna debilčina i narkomančina! On je dupelizac Cece Ražnatović - besno je počela Dara i nastavila:

foto: Dragana Udovičić



- Dosta sam mu ćutala. Od sada, svaki put kada kaže reč za mene, ima da ga tužim i platiće mi višemilionsku odštetu. Čovek ne može da mi se skine sa grbače. Okej je da mi komentariše stajling, da kaže da se nisam dobro obukla, ali da me vređa na najgori mogući način, to neću da dozvolim - siktala je Bubamara.

foto: Kurir

Vidić je rado uzvratio na pevačicine prozivke.

foto: Dragana Udovičić

- Teško mi je da na civilizovan način odgovorim osobi koja je prva na Darvinovoj listi evolucije! Sve je okej sem tog da me naziva "narkomančina"! Ukoliko ima dokaz, moraće ga dati sudu! Elem, Radojka, što se tiče toga kome ja izlazim iz bulje, samo ovo ću ti poručiti: bolje iz bilo koje bulje neko iz tvoje mindže, koja je kao konobarski novčanik! Sramota si za ovu zemlju i ovaj narod, masna, primitivna. Propagiraš najstariji zanat, ako ne zbog sebe, štiti se zbog svoje porodice. A to što ja komentarišem u jednim novinama, zauvek ćeš biti nula, ne zbog mog animoziteta, već zbog toga što si ti statistička greška svakog modnog pokušaja. Zapamti, još uvek možeš proći kao porno-čivava, sećaš se! - poručio joj je Vidić.



Kurir.rs/J. Stuparušić - I. Ercegovčević/ Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir