DUBAI, DOHA, BALI – EGZOTIČNE DESTINACIJE DOSTUPNE SVIMA VEĆ OD 289€!

Raskošni Dubai mnoge posetioce oduševljava svojim dugim plažama sa najfinijim peskom, čistim morem, kao i pejzažima ukrašenim najneverovanijim građevinama. Ako želite da iskusite duh tradicije i savremenog načina života „Travelland“ nudi fenomenalne ponude samo za vas!

Na čuvenom Palminom ostrvu u Dubaiu pozicioniran je novootvoreni luksuzni hotel Royal Central The Palm 5*. Hotel ima privatnu plažu i nudi uslugu visokog kvaliteta, a uz sjajnu „Travelland-ovu“ ponudu dostupan je po neverovatno niskoj ceni od čak 469€!!! Ne propustite ovu jedinstvenu priliku koja traje do 31.8.2018. Ukoliko do naznačenog datuma rezrvišete letovanje, dobijate GRATIS razgledanje grada!

Za sve zainteresovane koji žele da posete Dubai, „Travelland“ je pripremio sjajne ponude u kojima možete ostvariti sjajne uštede i do 70€ po osobi. Ove hit ponude traju do 31.8.2018. Na sopstvenoj peščanoj plaži istočnog polumeseca Palm ostrva sa impresivnim pogledom na zaliv, Burj Al Arab i Palm Džumeiru smešten je neverovatni The Retreat Palm Dubai Mgallery By Sofitel 4*. Ovo je prvi wellness hotel te vrste u Dubaiju prvenstveno orijentisan na filozofiju zdravog života i relaksacije. Obiluje mnoštvom uzbudljivih sadržaja i kvalitetnom uslugom, a vama je dostupan po ceni već od 639€! Na velikom uređenom posedu sa sopstvenom plažom dugom 2 km i vodenim kanalima izgrađen je luksuzni Madinat Jumeirah Al Qasr hotel sa 5 zvezdica. Hotel obiluje atrakcijama za zabavu svih gostiju, prostrane i bogato i elegntno uređene sobe pružaju neverovatan ugođaj. Raskoš i luksuz uz prelepu panoramu na najznačajnije građevine Dubaia dostupne su po ceni već od 1399€. Iz kategorije hotela sa 5 zvezdica izdvaja se Rixos The Palm 5*. Hotel ima tri bazena, restorane u kojima se služe jela mediteranske, orijentalne i turske kuhinje, brojne barove, spa i wellness centar, sadržaje za najmlađe i još mnoge druge sadržaje. Sobe su prostrane i elegantno uređene, a odmor u ovom hotelu možete priuštiti po ceni već od 959€.

Ako vas u isto vreme privlače duge peščane plaže i čisto more, a sa druge strane i velike urbane sredine, pravi izbor za vas predstavlja i Doha. Ovu prestonicu najbogatije države sveta „Travelland“ je prepoznao kao idealnu destinaciju i za vas izdvaja ponude koje ne možete odbiti!

Moderni hotel Saphire plaza 4* nalazi se na svega 2,2 km od čuvenog Suk Vakifa. Obiluje mnogobrojnim sadržajima za bezbrižan odmor svih gostiju, a udobne sobe i ljubazno osoblje pružaju osećaj najtoplije dobrodošlice. Osetite sve čari nestvarne Dohe po neverovatno niskoj ceni već od 289€! Iz bogate „Travelland-ove“ ponude izdvajaju se hoteli sa 5 zvezdica kao što su živopisni Banana Island Resort do koga se dolazi trajektom, a dostupan je po ceni već od 799€, kao i luksuzni InterContinental na najdužoj privatoj plaži u Dohi. Idealan odmor uz prvoklasnu uslugu u InterContinental hotelu možete rezervisati veoma povoljno već za 389€! Požurite jer akcija traje do 31.8.2018.!!!

„Ostrvo Bogova“, kako još nazivaju Bali predstavlja jednu od najatraktivnijih oaza tropske Indonezije. Turistička agencija „Travelland“ pripremila je fenomenalne ponude za svakoga ko je željan avanture i dalekih egzotičnih destinecija.

U mestu Legian na Baliju smešten je šarmantni hotel Legian Village 2*. Od gradskih plaža Padama, Legian i Kuta deli ga nekoliko ulica, a u blizini hotela nalaze se mnogobrojne prodavnice, barovi i restorani. U prelepom ambijentu i uz odličnu uslugu doživećete trenutke za pamćenje. Za ovaj hotel aktuelna je fenomenalna akcja – ukoliko platite avio kartu i transfere za polaske od 12.9. do 17.10., dobijate smeštaj u hotelu GRATIS, a sve to po ceni od 449€!!!

Za sve one koji se opredele za ekonomičan i skroman smeštaj tu je hotel Ibis Bali Legian Street 3*. Od prelepe plaže Double Six Beach udaljen je 1 km, a od Legian plaže oko 1,2 km. Hotel ima trpezariju, bar, bazen kao i salu za sastanke, pristup internetu kao i lepo uređene sobe. U toku septembra i oktobra 9 noćenja u ovom hotelu je po ceni od 5 noći, a dostupan je već za 499€!

Zainteresovani za posetu Dubaiu, Dohi i Baliju, rezervacije mogu vršiti u turističkoj agenciji „Travelland", na adresi Dobračina 43, u Beogradu

