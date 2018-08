ŠOK INTERVJU! MILICA ZAVETNICA OTKRILA DETALJE IZ KIJINOG I SLOBINOG BRAKA: On je veliki krajiški patriota, ali ona je veća Srpkinja! Pevač je sa ženama i pre početka Zadruge...

Milica Đurđević, srpska političarka, potpredsednica i jedan od osnivača Srpskog sabora „Zavetnici“, iskreno je govorila o odnosu sa Slobodanom Radanovićem, aktivnim članom partije, i otkrila zbog čega je od početka bila na strani pobednice „Zadruge“ Kristine Kije Kockar.

Rijaliti zvezda Slobodan Radanović član je vaše partije. Da li ste u dalje kontaktu sa njim?

- Otkako su Kristina i Sloba napustili rijaliti, lično se nisam čula sa njima, ali Sloba je i dalje član partije i u kontaktu je sa ljudima iz partije sa kojima se družio i bio najbliži pre rijalitija. Čini mi se da su i izlazili zajedno, tako da i dalje imamo korektan odnos.

Da li ste podržavali njega ili njegovu sada već bivšu suprugu Kristinu?

- Lično sam podržala Kiju u tom njihovom ljubavnom trouglu, zato što je prevara postala svakodnevica i realnost i nisam pristalica toga da nas ta pojava više ne iznenađuje. Nisam tip koji osuđuje i vodim se time da svako radi onako kako želi i misli da treba, ali javno poniziti brak kao instituciju, to mi je ipak malo previše i nikako mi se ne dopada.

Dakle, potpuno ste na Kijinoj strani?

- To što je Sloba uradio je nepoštovanje prema nekome sa kim je proveo mnogo godina i, slagali se ili ne u braku, to ne umanjuje prevaru. Oboje su mi dragi, ali bila bih licemerna kada bih se predstavljala kao neki medijator koji balansira ne želeći da uvredi nijednu stranu. Podržala sam nju i stvarno mislim da to što je uradio nije u redu, to bih mu rekla u lice i verujem da bi mu svaki prijatelj to rekao.

Iako se pisalo da je Kija članica partije, ona je to demantovala. Šta je istina?

- Kija nije bila članica, ali bila je simpatizer naše partije. Ona je zaista veliki patriota, čak veći nego Sloba. Sloba je više krajiški patriota, u smislu pesme, tradicije, igre, svečanih okupljanja i svega što je zabavno u vezi sa tradicijom, dok je Kija baš Srpkinja, koja je u stanju da stane pored 30 stranaca i kaže: „Ja sam Srpkinja i ponosna sam na to“.

Da li biste želeli da je imate u partiji?

- Veoma cenim stav Kijin stav i za svaku je pohvalu to što je u stanju da pred svima iznese svoje mišljenje, bilo da su ljudi saglasni sa tim ili ne. Verujem da joj je ta strana njene ličnosti i donela pobedu u rijalitiju. Vrlo je važno ko poštuje svoje stavove i ko ih ne revidira u zavisnosti od toga sa kim sedi i ko ga i u kojoj meri podržava ili ne. Kija je u više navrata podržavala sve što smo kao partija radili i nas dve smo u vezi s tim kontaktirale.

Kada ste poslednji put kontaktirali sa Kockarevom?

- Čule smo se pred njen ulazak u rijaliti i posle njenog izlaska. Nisam ni znala da će ući. Pre nego što je postala učesnica, dopisivale smo se i pričale smo o prevari koju je doživela. Tada sam joj rekla da mi je stvarno žao što kroz to prolazi. Nakon njenog izlaska, čestitala sam joj na pobedi i nekako njenu pobedu nisam doživela kao pobedu Kristine Kockar, već kao pobedu braka.

Smatrate li da je Kija profitirala od pobede u „Zadruzi“?

- Kristina je vrlo pragmatična i ambiciozna, zbog čega će gledati da svoju pobedu i popularnost koju je dobila komercijalizuje. Već je uspela i to je samo njena stvar. Neki će to osuđivati, neki neće, ali njena dalja karijera je potpuno druga stvar u odnosu na ono što joj se dešavalo unutra.



Družili ste se sa njima pre rijalitija. Da li su odavali utisak skladnog para?

- Nisam redovno pratila rijaliti, ali znam njihovu priču. Jednom se dogodilo da su se našli u Pragu sa mojim suprugom i uveče su izašli svi zajedno. U jednom trenutku sam ga pozvala i rekla mu da mi pošalje bar jednu fotografiju, pošto su Kija i Sloba objavili 30, dok on nije nijednu. Nasmejao se, rekao da je sa njima u klubu i da njih dvoje konstantno slikaju. Jednostavno su pre rijalitija bili par koji je svoju vezu predstavljao kao idealnu, lepu, uspešnu i time su izazivali divljenje kod ljudi koji su to posmatrali sa strane.

Jesu li zaista imali idealan odnos?

- Moj zaključak je da ljudi koji se u javnosti toliko predstavljaju kao uspešni, zaljubljeni, savršeni i srećni na kraju budi ti koji nas prvi šokiraju kada saznamo šta se sve krije iza njihovih vrata. Kijina i Slobina priča treba da bude jedna vrsta poruke da virtuelni život nije dovoljan da budemo ostvareni.

Da li su voleli njih dvoje?

- Kada sam sedela sa njih dvoje, imala sam utisak da se vole, ali isto tako smatram da je Sloba oduvek voleo žene i da je njegova velika ljubav prema ženama pobedila ljubav koju je imao prema sopstvenoj ženi.

