SVI PRIČAJU O NJENIM VRELIM FOTKAMA SA MORA, A DARA OBJAŠNJAVA: To su samo slike u kupaćem! Bolje da budem seksi, nego...

Dara Bubamara progovorila je o privatnom životu, sa kim je povezuju, ali i kako izdržava dijetu zbog koje izgleda fantastično.

Pevačica je priznala da svog dečka zna da izbaci iz takta.

"Ja sam jako nervozna, živčana. Izderem se i posle 2 minuta budem normalna, tako je ceo život", kaže Dara Bubamara koja ljubavni život krije kao zmija noge, pa je povezuju sa sportistima koje ne poznaje.

"U zadnje vreme me povezuju sa momcima koje ne poznajem. To demantujem što zbog mog privatnog života, to zbog njihovog", kaže Dara u emisiji "Exkluziv TV Prva" i dodaje kako teško izdržava dijetu:

"Sada sam na dijeti, 20 dana jedem povrće, ludilo mi je u glavi. Kad si gladan uhvati te neki plač, a i često me uhvati zbog neke nepravde."

Sve češće ona na društvenim mrežama objavljuje provokativne fotografije na društvenim mrežama.

"To nisu vrele, samo su fotke u kupaćem, moji selfiji. Pošto mene ima, verovatno im je to previše. Bolje da budem seksi, nego da ne budem", rekla je kroz smeh pevačica.

