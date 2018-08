KRALJ FOLKA PODRŽAO EMIRA HABIBOVIĆA: Pogledajte kako peva Šabanov naslednik (KURIR TV)

Šaban Šaulić odavno je nazvan kraljem folka, kako zbog pevanja, tako i zbog komponovanja, a čast da otpeva njegovu pesmu nedavno je imao mladi pevač Emir Habibović.



On je Šabanovu numeru snimio u studiju Saška Nikolića, gde mu je društvo pravio njegov muzički uzor, ali i dugogodišnji prijatelj.

- Mi smo prijatelji dugi niz godina. Jeste da je on dosta mlađi od mene, ali za dobro društvo i lepo sedenje nije važno koliko ko ima godina. Posle druženja došlo je i do saradnje. Ja pišem od 1975. godine, pisao sam za mnoge pevače i pevačice, i Emir je izrazio želju da skrojim pesmu za njega - rekao je kralj narodne muzike, koji će za Emirov novi album uraditi još jednu numeru, i objasnio zašto kolegu iz Bara smatra svojim naslednikom.



- On ima glas, dušu i srce, a što je najvažnije, dosta razuma, što je važno za odabir pesme - zaključio je Šaulić, dok je Habibobić, koji će album objaviti na jesen, rekao da mu je najveći kompliment to što je takav velikan stao iza njega.



Promotivne cene za Arenu do 6. septembra

Šaban do svog rođendana časti publiku! Šaban Šaulic odlučio je da za svoj rođendan časti vernu publiku, pa je produžio period pretprodaje karata po promotivnim cenama do 6. septembra. Kralj folka zakazao je muzički spektakl na kome će proslaviti 50 godina karijere za 6. oktobar u "Štark Areni", a za ovaj događaj već vlada ogromno interesovanje, pa su tako lože odavno planule, dok je za najskuplje sektore ostalo još vrlo malo slobodnih mesta.

Kurir.rs/ foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir