POČEO SAM DA PIJEM SA 13, ONDA SAM SE PREDAO OPIJATIMA: Milić Vukašinović progovorio o svojim porocima! Droga i alkohol su bili moj ZAŠTITNI ZNAK! (FOTO)

Maja Avdibegović, ćerka muzičara Milića Vukašinovića (68), pronađena je u beživotnom stanju u njegovom stanu u Sarajevu u 35. godini, a on se s tom činjenicom i dalje ne miri.

Nakon što je primio strašnu vest, čuveni "doktor za rokenrol" prvo je pomislio da mu se jedinica predozirala heroinom jer je bila teški zavisnik na lečenju.

Međutim, obdukcioni nalazi utvrdili su da je došlo do gušenja prilikom mešanja jake kafe s pojačanom dozom lekova. Vukašinović je tek nakon Majine sahrane postao svestan tragedije, zbog koje mu je, kako dani odmiču, sve teže i teže. U ispovesti opisuje s kakvim se sve problemima susretao poslednjih dvadeset godina zbog kćerke, ali i šta je i sam preživljavao kada se borio s najtežim porocima.

S obzirom na činjenicu da je i sam Milić Vukašinović imao probleme za konzumiranjem droga, otkriva kako je uspeo da se izbori sa svojim porocima, te gde je to Maja omanula.

"Počeo sam da pijem i opijam se s 13 godina, kada sam počeo i da sviram bubnjeve, i to ludilo s alkoholom je bio moj zaštitni znak sve do pre deset godina. Tada sam se lečio i izlečio od periodičnog alkoholizma, jer nisam bio hronični alkoholičar koji mora da pije svaki dan. Nisam bio fizički vezan za alkohol, već sam voleo to ludilo kad krenem da pijem, tu potpunu slobodu razvrata i bluda. To je kod mene bila stvar odluke, a ne moranja zbog zavisnosti. Uspeo sam da se skinem s kokaina dok sam živeo u Londonu od 1971. do 1974. godine i radio dve godine u "Hard rok kafeu", u kojem sam i radio, i šmrkao kokain, pio viski i duvao džointe, sve odjednom, simultano. Na kraju je ipak pobedila moja želja da se bavim muzikom, jer sam tada prešao na gitaru i hteo sam da se vratim u zemlju, da napravim bend i sviram svoj teški rok, a to je podrazumevalo da se skinem s kokaina, trave i hašiša, a da ostane samo alkohol, i to žestina. Uspeo sam da se rešim droge, napravio sam grupu "Vatreni poljubac", i što bi rekli Englezi, ostalo je istorija", rekao je pevač.

