ALIČIĆEVA BRATANICA IZNELA DETALJE SUKOBA SA STRICEM: Ljuba se odrekao brata zbog žene! (FOTO)

Suzana Aličić, učesnica "Parova" i bratanica Ljube Aličića, otkrila je da njena porodica godinama ne govori s pevačem, kao i da je stric nikada nije pozvao niti pokušao da se zbliži s njom!

Rođeni brat našeg slavnog muzičara skoro 15 godina nije u kontaktu s njim, a razlog je žena. Kako je Suzana otkrila, Ljuba je ljut na njenog oca jer se oženio njenom mamom.

- Cela familija Aličić je bila ljuta na mog oca jer se oženio mojom mamom. Ljubi je smetalo što je ona žena iz Bosne, druge je veroispovesti, a nervira ih i što je bela. Ima plavu kosu, lepa je i dobra žena. On je molio mog oca da se ne ženi mojom majkom, imao je druge planove za njega. Nudio mu je da radi za njega, da mu bude šofer i da će biti dobro plaćen, samo da je ostavi - rekla je Suzana i dodala:

- Pošto ga moj otac nije poslušao, Ljuba se udaljio od njega. Mom tati je mnogo teško palo što ga se brat odrekao jer je bio veoma vezan za njega i za porodicu. Niko nije hteo da govori s njim, zamislite kada nemate podršku brata. Čak ni sada kada mi je tata bolestan, ima Alchajmerovu bolest i u domu je za stare u Austriji, Ljuba ga nijednom nije posetio ni pozvao - priča ona.

Aličićeva bratanica tvrdi i da je pokušavala u nekoliko navrata da stupi u kontakt sa stricem, ali da on nikada nije pokazivao interesovanje.

Ja sam htela da budem dobra sa njim, on je moj stric. Čak sam jednom u Austriji bila na njegovom nastupu, sa mnom su bili i moji roditelji i oni su mi rekli da mu priđem i pozdravim ga. On mi se javio, ali nije bio oduševljen. Nikada mi ništa nije poklonio za rođendan, nije me nazvao da mi čestita. S druge strane, s njegovim sinom Bojanom održavala sam kontakt. Mislim da me Ljuba ne bi ni prepoznao, nije me godinama video - kaže Suzana, koja je pobesnela kada joj je suprug rekao da se po Šapcu priča da je Ljuba besan na televiziju Hepi i da neće gostovati zbog njenog učešća.



Završila u zatvoru zbog muža! Suzana se, osim priče o Ljubi, dotakla i svog supruga Danijela, zbog koga je bila mesec dana u zatvoru. foto: Printscreen - On se bavio nekim poslovima koji nisu legalni, a ja sam zbog toga završila u zatvoru. Javila sam se na njegov telefon i policija ga je locirala, ispalo je da sam i ja u lošim poslovima. Jedva me je izvukao iz zatvora, mesec dana je trajala istraga - rekla je Suzana.

