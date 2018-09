BAKI OTKRIO DETALJE ŠEME SA VENDI! PEVAČICA POKLOPILA DENSERA: Samo smo se blago vaćarili, ukrao mi je 20 MARAKA PREKO 1000 KOJE SAM MU DALA!

(VIDEO) ĐOKOVIĆ PREGAZIO GASKEA: Novak maestralnom igrom izborio 4. kolo na US Openu! Francuzu nije dozvolio nijedan brejk! 2k

Stih dana

Čini mi se da sam se zaljubila ti me, srećo, dovodiš do ludila baš me briga ako nije pametno volim kad smo zajedno

ALEKSANDRA BURSAĆ